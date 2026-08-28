Ramalan Zodiak Sagitarius Capricorn 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa tidak nyaman tentang keadaan tertentu dalam kehidupan. Meskipun jalan di depan tampak menjanjikan, sagitarius harus berhati-hati dan menghindari terpengaruh oleh perasaan sendiri.

Jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan, cobalah lagi sampai bertekad. Jangan berkecil hati jika sagitarius menghadapi beberapa masalah. Aset sagitarius yang paling berharga adalah sikap positif dan etos kerja yang kuat. Saat ini, cobalah pendekatan optimis terhadap kehidupan.

Zodiak capricorn mungkin sedang meragukan kemampuan diri sendiri. Capricorn mungkin merasa kurang produktif dan kesulitan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cobalah mengingat kembali saat-saat ketika capricorn dengan berani mengatasi rintangan besar menggunakan kecerdasan.

Gunakan lagi hal tersebut kali ini sampai capricorn akan berhasil seperti biasanya. Masa depan akan membawa lebih banyak stabilitas dan peningkatan, jadi tetaplah bersemangat!

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius akan menikmati kebersamaan dengan pasangan sembari melakukan kegiatan santai. Terkait karir, sudah saatnya sagitarius bersantai dan menikmati hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan.

Sementara itu, lakukan segala tindakan pencegahan agar sagitarius dapat menikmati kesehatan yang baik. Pada ranah keuangan, perubahan positif akan terjadi di tempat kerja dan sagitarius memiliki peluang untuk bertumbuh.

Cinta Sagitarius