Sedekah Jadi Jalan Rezeki, 7 Weton Ini Dipercaya Hidup Makmur Menurut Primbon Jawa

seseorang yang rezekinya tak mungkin tertukar./Freepik.
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara tradisional untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang.
Perhitungan yang memadukan hari kelahiran dengan pasaran tersebut dipercaya memiliki kaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk karakter, pekerjaan, jodoh, hingga rezeki.
Salah satu keyakinan yang berkembang dalam primbon Jawa adalah adanya weton tertentu yang memiliki sifat dermawan. Mereka disebut tidak keberatan menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain.
Menariknya, sikap gemar berbagi tersebut dipercaya justru membuka jalan datangnya rezeki yang lebih luas. Harta yang dikeluarkan untuk kebaikan diyakini akan kembali dalam bentuk keberkahan maupun kesempatan baru.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki karakter suka bersedekah dan berpotensi menjalani kehidupan yang makmur.
Berikut daftarnya:
Pemilik weton Minggu Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang di sekitarnya.
Ketika memperoleh rezeki, mereka dipercaya tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi. Sebagian harta yang dimiliki cenderung digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan.
Dalam kepercayaan primbon, kebiasaan tersebut menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan. Rezeki yang diperoleh diyakini dapat kembali melalui berbagai arah dan membuat kehidupan mereka tetap berkecukupan.
Selasa Kliwon dikenal memiliki karakter kuat dan pembawaan yang berwibawa. Namun, di balik sifat tersebut, mereka dipercaya mempunyai kepedulian besar terhadap sesama.
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Jawa Pos
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