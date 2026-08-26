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Rabbany Wanadriani
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.46 WIB

Diam-Diam Punya Potensi Besar, 5 Shio Ini Disebut Bisa Hidup Makmur dan Berlimpah

Ilustrasi Shio yang sukses. (Magnific) - Image

Ilustrasi Shio yang sukses. (Magnific)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter, kemampuan, dan cara berbeda dalam mengejar keberhasilan. Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio yang dimiliki seseorang sejak lahir.

Ada sejumlah shio yang dipercaya mempunyai sifat seperti pantang menyerah, pandai membaca keadaan, mampu beradaptasi, hingga memiliki kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Karakter-karakter tersebut kemudian dianggap dapat mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan.

Meski demikian, keberhasilan dalam kehidupan tentu tidak hanya bergantung pada shio. Kerja keras, keterampilan, kesempatan, serta keputusan yang tepat tetap menjadi faktor penting dalam mencapai kondisi finansial yang lebih baik.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang dalam astrologi Tiongkok dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan dan kemapanan.

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan dan kemampuan menyusun strategi. Mereka biasanya pandai memperhatikan situasi sebelum menentukan langkah.

Peluang yang terlihat kecil bagi orang lain justru dapat menjadi sesuatu yang bernilai bagi mereka. Kepekaan membaca kesempatan membuat shio Tikus dipercaya mampu menemukan jalan rezeki dari berbagai arah.

Tak selalu harus melalui kesempatan besar, keberuntungan mereka justru kerap digambarkan muncul dari hal sederhana yang kemudian berkembang menjadi keuntungan.

2. Shio Naga

Shio Naga sejak lama dikaitkan dengan kekuatan, keberuntungan, dan kemakmuran dalam budaya Tiongkok. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai rasa percaya diri serta kemampuan memengaruhi lingkungan di sekitarnya.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap lebih mudah mendapatkan perhatian, kepercayaan, maupun kesempatan penting. Bagi Naga, kekayaan juga tidak selalu dimaknai sebagai materi.

Relasi yang luas, posisi yang kuat, kepercayaan orang lain, serta peluang besar juga dianggap sebagai bentuk keberuntungan yang dapat menunjang perjalanan menuju kesuksesan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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