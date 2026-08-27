Jalan Rezeki Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Konon Mudah Menarik Keberuntungan

Ilustrasi seseorang yang kekayaannya tak bertepi
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, jodoh, perjalanan hidup, hingga peruntungan rezeki.
Kepercayaan terhadap weton telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya serta tradisi Jawa. Karena itu, sejumlah weton tertentu dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang dianggap lebih kuat dalam urusan finansial.
Dalam ramalan primbon, ada beberapa weton yang digambarkan memiliki peluang besar untuk mencapai kemakmuran. Namun, perlu diingat bahwa ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.
Berikut lima weton yang disebut mempunyai magnet rezeki kuat dan berpotensi meraih keberuntungan finansial.
Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki peruntungan baik dalam urusan rezeki. Kombinasi hari Jumat dan pasaran Legi dalam kepercayaan primbon dianggap membawa energi positif bagi pemiliknya.
Orang yang lahir pada weton ini diyakini mampu memanfaatkan berbagai kesempatan yang muncul dalam pekerjaan maupun usaha. Rezeki juga dipercaya dapat hadir melalui proyek baru, peningkatan karier, atau peluang bisnis yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Pemilik weton Rabu Kliwon kerap digambarkan sebagai sosok yang cerdas dalam melihat kesempatan. Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain juga dipercaya menjadi salah satu kekuatan mereka.
Dalam urusan usaha, karakter tersebut dianggap dapat membantu mereka mengembangkan peluang kecil menjadi sesuatu yang lebih besar. Relasi yang luas juga diyakini mampu membuka jalan menuju kesempatan finansial baru.
Minggu Pon dipercaya mempunyai daya tarik dan karisma yang membuat pemiliknya mudah mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar.
Menurut kepercayaan primbon, keberuntungan weton ini tidak selalu datang melalui usaha pribadi. Bantuan orang lain, kerja sama, hadiah, maupun kesempatan yang muncul secara tidak terduga juga dipercaya dapat menjadi pintu masuk rezeki.
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Jawa Pos
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