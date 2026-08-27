Ada Kelinci hingga Monyet, 5 Shio Ini Diprediksi Punya Pekan Penuh Keberuntungan

JawaPos.com – Pengujung Agustus dipercaya membawa energi positif bagi sejumlah shio. Berdasarkan astrologi Tiongkok, periode 25 hingga 31 Agustus 2026 menjadi waktu yang cukup menjanjikan bagi beberapa orang, baik dalam kehidupan sosial, pekerjaan, maupun perkembangan diri.

Setiap shio tentu menghadapi pengalaman yang berbeda. Ada yang berpeluang mendapat perhatian lebih besar di lingkungan sosial, sementara lainnya justru memperoleh hasil dari kerja keras atau menemukan dukungan dari orang-orang di sekitarnya.

Bagi sebagian shio, pekan ini juga dapat menjadi momentum untuk beristirahat, mengevaluasi diri, dan mempersiapkan langkah baru.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki peruntungan paling positif pada minggu terakhir Agustus 2026.

1. Kelinci Minggu ini dapat menjadi periode yang menyenangkan bagi pemilik shio Kelinci. Kehadiran keluarga, sahabat, maupun rekan kerja membuat suasana kehidupan sosial terasa lebih hangat.

Perhatian dari orang-orang sekitar juga berpotensi meningkat. Karena itu, tidak ada salahnya tampil lebih percaya diri dan menunjukkan kemampuan terbaik ketika berada dalam situasi sosial maupun profesional.

Undangan ke berbagai acara atau pertemuan tidak terduga juga mungkin datang. Bahkan, dari lingkungan tersebut dapat terbuka kesempatan baru yang berkaitan dengan pekerjaan atau karier.

2. Babi Shio Babi diprediksi merasakan hasil dari konsistensi yang selama ini dilakukan. Kerja keras yang dijalankan secara teratur dapat mulai memberikan kepuasan tersendiri.

Kunci keberuntungan mereka terletak pada kemampuan mengatur waktu. Jika pekerjaan penting dapat diselesaikan dengan baik pada awal pekan, sisa waktu bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan memulihkan energi.