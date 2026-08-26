4 Kebiasaan Feng Shui Rumah Bersih yang Dipercaya Mengundang Keberuntungan Uang

JawaPos.com – Feng shui rumah bersih menjadi salah satu cara yang dipercaya dapat mengundang keberuntungan uang bagi penghuninya.

Ketika kondisi keuangan sedang sulit, banyak orang merasa cemas hingga sulit tidur memikirkan tagihan yang belum terbayar.

Memiliki pola pikir berkecukupan dan menjaga rumah tetap rapi dianggap penting untuk menyambut energi baik.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (26/8), berikut empat kebiasaan feng shui rumah bersih yang dipercaya mampu mengundang keberuntungan uang bagi penghuninya.

1. Membersihkan toilet secara rutin

Membersihkan kamar mandi mungkin bukan prioritas utama ketika seseorang sedang kekurangan uang.

Namun dalam feng shui, kamar mandi dikaitkan dengan energi yang meninggalkan rumah secara simbolis.

Toilet yang kotor atau terabaikan dipercaya memperkuat perasaan bahwa uang terus menerus menghilang begitu saja.

Ada kepuasan tersendiri ketika seseorang mampu mengurus hal kecil di tengah tekanan finansial yang dirasakan.