Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.08 WIB

3 Zodiak yang Dapat Hoki Besar di Akhir Bulan, Tahun 2026 Banyak Rezeki sampai Semua Urusan Lancar

Zodiak yang diramalkan dapat hoki besar di akhir bulan saat tahun 2026 menghadirkan banyak rezeki sampai semua urusan jadi makin lancar. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan dapat hoki besar di akhir bulan saat tahun 2026 menghadirkan banyak rezeki sampai semua urusan jadi makin lancar. (dok: pexels)

JawaPos.com - Akhir bulan diramlkan jadi salah satu periode yang penuh keberuntungan bagi segelintir orang yang terpilih.

Dalam penerawangan astrolog, ada sejumlah pihak yang justru mendapatkan banyak hal-hal indah dan menyenangkan di waktu yang banyak orang kurang menyukai tersebut.

Malahan keberuntungan seperti membuka pintu gerbang menuju hidup yang lebih nyaman sebagaimana yang diidam-idamkan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan dapat hoki besar di akhir bulan saat tahun 2026 menghadirkan banyak rezeki sampai semua urusan jadi makin lancar.

1. Zodiak Aquarius

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius dikatakan akan jadi salah satu orang yang hoki di tahun 2026 ini

Keberuntungan dimungkinkan datang menghampiri di akhir bulan, saat banyak hal berjalan cukup sulit.

Uang yang sudah menipis diyakini akan segera bertambah melalui rezeki nomplok yang didapatkan secara tidak terduga.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Hoki, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Energi Rezeki Melimpah - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Hoki, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Energi Rezeki Melimpah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.32 WIB

Konon Jadi Magnet Rezeki, 8 Weton Ini Disebut Punya Hoki Finansial Kuat - Image
Zodiak

Konon Jadi Magnet Rezeki, 8 Weton Ini Disebut Punya Hoki Finansial Kuat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23.59 WIB

4 Zodiak Ini Diprediksi Ketiban Hoki dan Rezeki Berlimpah pada Kamis 27 Agustus 2026 - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Diprediksi Ketiban Hoki dan Rezeki Berlimpah pada Kamis 27 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 | 21.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore