Pekan Terakhir Agustus Membawa Hoki, Ini 5 Shio yang Paling Beruntung

JawaPos.com – Pekan terakhir Agustus 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa energi positif bagi sejumlah shio. Mulai dari peluang dalam kehidupan sosial, perkembangan karier, hingga kepuasan setelah melewati berbagai tantangan, beberapa shio disebut memiliki peruntungan lebih kuat dibanding lainnya.

Shio Kelinci, misalnya, berpeluang mendapat perhatian lebih dari lingkungan sekitar sekaligus kesempatan baru dalam urusan pekerjaan. Sementara itu, shio Babi diprediksi menikmati hasil dari konsistensi dan kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang diprediksi memiliki keberuntungan menonjol dalam berbagai aspek kehidupan pada 25–31 Agustus 2026.

1. Shio Kelinci Pekan ini menjadi kesempatan bagi shio Kelinci untuk tampil lebih percaya diri. Kehadiran Anda tampaknya mendapat apresiasi dari orang-orang di sekitar, baik teman, keluarga maupun rekan kerja.

Berbagai aktivitas sosial juga berpotensi membawa kejutan menyenangkan. Undangan, pertemuan dengan orang baru, hingga kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan dapat muncul secara tidak terduga.

Karena menjadi lebih mudah diperhatikan, manfaatkan momentum ini dengan menunjukkan kemampuan terbaik. Kepercayaan diri dapat menjadi kunci untuk membuka peluang baru.

2. Shio Babi Bagi shio Babi, akhir Agustus membawa rasa lega setelah melewati rutinitas dan tanggung jawab yang cukup padat. Upaya yang dilakukan secara konsisten mulai menunjukkan hasil.

Kunci keberuntungan pada pekan ini adalah kemampuan mengatur waktu. Apabila pekerjaan dapat diselesaikan secara teratur pada awal pekan, Anda berpotensi memiliki waktu lebih banyak untuk beristirahat setelahnya.

Meski beberapa persoalan mungkin muncul di pertengahan minggu, jangan mudah kehilangan fokus. Ketekunan akan membantu Anda melewati hambatan dan menutup pekan dengan perasaan lebih tenang.