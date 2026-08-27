3 Zodiak Paling Beruntung soal Keuangan pada 31 Agustus–6 September 2026, Ada Zodiakmu?

Zodiak yang diprediksi paling beruntung dalam urusan keuangan minggu ini / Foto: (Your Tango)
JawaPos.com — Cara seseorang berkomunikasi diyakini memiliki kaitan erat dengan peluang yang mereka ciptakan, termasuk dalam urusan keuangan.
Memasuki pekan 31 Agustus hingga 6 September 2026, tiga zodiak disebut berpeluang menarik kesuksesan dan kemakmuran melalui perubahan cara berpikir, mengambil keputusan, serta menyampaikan gagasan.
Periode ini dipengaruhi kuat oleh posisi Merkurius di Virgo. Dalam astrologi, energi tersebut dikaitkan dengan komunikasi yang terencana, pemikiran logis, dan perhatian terhadap detail. Karena itu, peluang finansial dinilai tidak cukup hanya dikejar dengan keberanian, tetapi juga memerlukan persiapan yang matang.
Pekan ini juga menjadi pengingat untuk tidak membiarkan hal-hal penting berjalan tanpa arah. Keberanian menyampaikan keinginan, terutama dalam urusan pekerjaan dan keuangan, perlu disertai rencana serta bukti yang mendukung.
Dilansir dari Your Tango, Kamis (27/8/2025), tiga zodiak yang diprediksi memiliki peluang besar untuk menarik kekayaan dan kesuksesan sepanjang 31 Agustus hingga 6 September 2026 adalah Taurus, Leo, dan Capricorn.
1. Taurus: Saatnya Mengakhiri Ketakutan Kehilangan
Taurus dikenal sebagai salah satu zodiak yang erat dikaitkan dengan stabilitas materi. Namun, kecemasan kehilangan apa yang telah dimiliki justru dapat menjadi hambatan yang muncul dari dalam diri.
Momentum Kuartal Akhir Bulan di Gemini pada 4 September disebut menjadi waktu untuk melepaskan ketakutan tersebut. Bagi Taurus, persoalannya bukan semata-mata bagaimana menghasilkan atau menjaga uang, melainkan bagaimana memandang kelimpahan yang telah berhasil dibangun.
Taurus didorong untuk menyadari bahwa memiliki kesuksesan finansial tidak berarti harus mengorbankan seluruh aspek kehidupan lainnya.
2. Leo: Gabungkan Intuisi dengan Perencanaan
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