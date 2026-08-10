Dipercaya Punya Energi Positif, 5 Weton Ini Disebut Mudah Mendapat Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Weton merupakan gabungan antara hari dalam penanggalan tujuh hari dan pasaran Jawa yang dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, setiap kombinasi weton mempunyai nilai neptu dan tafsir yang berbeda. Ada weton tertentu yang diyakini mempunyai karakter kuat, mudah bangkit ketika menghadapi kesulitan, serta memiliki jalan rezeki yang baik.

Sebagian kepercayaan bahkan mengaitkan beberapa weton dengan perlindungan spiritual dan kemampuan membawa keberuntungan bagi orang-orang di sekitarnya.

Namun, berbagai tafsir tersebut merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa. Tidak ada bukti ilmiah bahwa weton dapat menentukan kekayaan, keberuntungan, ataupun perlindungan gaib seseorang.

Berikut lima weton yang menurut tafsir primbon Jawa disebut memiliki peruntungan kuat dan dipercaya membawa banyak berkah. Daftar ini dirangkum dari kanal YouTube CAHYA WETON.

1. Kamis Legi Kamis Legi mempunyai jumlah neptu 13, yang diperoleh dari nilai Kamis sebesar 8 dan Legi sebesar 5.

Dalam sejumlah tafsir primbon, weton ini dikaitkan dengan pribadi yang tenang, penuh pertimbangan, dan mampu menjaga sikap ketika menghadapi berbagai keadaan.

Mereka dipercaya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sikap hati-hati tersebut dianggap dapat membantu pemilik Kamis Legi dalam menghadapi persoalan kehidupan.

Kamis Legi juga dikaitkan dengan wuku Galungan dan lintang Wulanjar Ngirim. Dalam penafsiran tradisional, kombinasi tersebut menggambarkan pribadi yang memiliki hati baik, jujur, dan menyenangkan ketika bergaul dengan orang lain.