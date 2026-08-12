Kerap Selamat dari Situasi Sulit, 9 Weton Ini Disebut Dikelilingi Energi Positif

Ilustrasi, orang yang selalu ceria dan penuh energi positif. Magnific/ benzoix.
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan hidup seseorang.
Salah satu kepercayaan yang berkembang di masyarakat adalah adanya weton tertentu yang dianggap memiliki keberuntungan kuat. Pemiliknya disebut lebih sering terhindar dari situasi berbahaya atau menemukan jalan keluar ketika menghadapi kondisi sulit.
Beberapa pengalaman tersebut bahkan dipercaya sebagai bentuk perlindungan yang tidak kasatmata. Namun, pandangan seperti ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak dapat dianggap sebagai fakta ilmiah.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki keberuntungan tersebut?
Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut sembilan weton yang dalam kepercayaan Jawa disebut kerap mendapatkan perlindungan dan terhindar dari marabahaya.
Jumat Legi dianggap sebagai salah satu weton yang membawa energi positif. Hari Jumat sering dikaitkan dengan keberkahan, sedangkan Legi dalam tradisi Jawa memiliki gambaran tentang kelembutan, keramahan, dan rezeki.
Perpaduan keduanya dipercaya membuat pemilik weton ini mudah mendapatkan simpati dari orang lain. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu alasan mereka memiliki banyak orang yang bersedia membantu ketika menghadapi persoalan.
Dalam sejumlah kisah yang berkembang, pemilik Jumat Legi juga disebut beberapa kali lolos dari keadaan sulit secara tidak terduga.
Meski demikian, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan kewaspadaan, kerendahan hati, dan sikap tidak ceroboh dalam mengambil keputusan.
Rabu Pahing dikenal memiliki karakter yang cenderung berhati-hati dan peka terhadap keadaan di sekitarnya.
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