4 Zodiak Ini Diprediksi Ketiban Hoki dan Rezeki Berlimpah pada Kamis 27 Agustus 2026

Ilustrasi Ketiban Hoki dan Rezeki Berlimpah (drobotdean/magnific)
JawaPos.com - Perubahan energi Bulan pada Kamis, 27 Agustus 2026, membawa suasana yang berbeda bagi kehidupan beberapa zodiak.
Ketika Bulan meninggalkan Aquarius dan memasuki Pisces, intuisi, perasaan, imajinasi, serta kepekaan terhadap lingkungan sekitar menjadi lebih kuat.
Kondisi ini membuat sebagian orang lebih mudah menangkap peluang yang sebelumnya tidak terlihat.
Dalam astrologi, pergerakan Bulan sering dikaitkan dengan perubahan suasana hati dan cara seseorang merespons berbagai keadaan.
Saat energi Pisces semakin dominan, keputusan tidak selalu muncul dari perhitungan logis semata.
Intuisi dan dorongan batin justru dapat menjadi petunjuk penting dalam menentukan langkah.
Pada Kamis ini, keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk uang atau pencapaian besar secara langsung.
Kelimpahan dapat muncul melalui ide baru, hubungan dengan orang lain, perjalanan, dukungan keluarga, hingga kesempatan untuk mengembangkan diri.
Karena itu, kepekaan terhadap peluang menjadi salah satu kunci yang perlu diperhatikan.
Empat zodiak berikut diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk merasakan energi positif tersebut.
Pisces, Gemini, Virgo, dan Sagitarius mendapatkan pengaruh berbeda sesuai dengan area kehidupan yang sedang aktif dikutip dari Yourtango.com.
Lantas, bagaimana bentuk keberuntungan yang berpotensi hadir pada masing-masing zodiak?
1. Pisces
Pisces menjadi zodiak yang paling kuat merasakan perubahan energi pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Ketika Bulan memasuki zodiak Pisces, intuisi dan imajinasi Anda dapat menjadi jauh lebih aktif.
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Jawa Pos
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