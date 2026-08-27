Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin merasa tersesat dan terputus. Pikiran leo belakangan ini dipenuhi dengan masalah-masalah pribadi.
Sebelum membuat keputusan besar, luangkan waktu dan pertimbangkan pilihanmu. Jika merasa curhat dengan teman dekat atau keluarga akan membantu untuk merasa lebih baik, maka lakukanlah.
Hari ini, zodiak virgo perlu memanfaatkan semua peluang menguntungkan yang datang menghampiri. Virgo akan segera menerima imbalan dan pasti menuai manfaat dari tindakan yang dilakukan.
Imbalan ini akan lebih istimewa karena tidak terduga. Pastikan virgo memanfaatkan semuanya dan memperluas wawasan yang dimiliki.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu meluangkan waktu untuk berkencan dengan pasangan dan menikmati keharmonisan dalam hubungan. Terkait karir, hari ini produktif berkat kemajuan karir dan pengakuan dari rekan kerja.
Sementara itu, dukung orang terkasih yang sedang mengalami masalah kesehatan dengan cara apa pun yang memungkinkan. Terkait keuangan, lakukan lebih banyak investasi dan cobalah menghindari skema cepat kaya sebisa mungkin.
Cinta Leo
Hari ini, pastikan meluangkan waktu untuk berkencan dengan pasangan. Cobalah menikmati kebahagiaan dan keharmonisan dalam hubungan. Ini akan menjadi waktu yang tepat untuk menunjukkan sisi romantis leo kepada pasangan.
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Jawa Pos
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