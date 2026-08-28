Ramalan Zodiak Pisces 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin akan berselisih dengan keluarga karena hal-hal kecil. Hari ini, emosi sedang sangat kuat karena minat pisces saat ini mungkin sangat berbeda dari mereka.

Pisces dan orang lain tidak harus selalu sepakat dalam beberapa hal, jadi cobalah untuk bersabar dan menyadari bahwa mereka tetap mencintaimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu melakukan yang terbaik untuk melindungi dan mempertahankan hubungan asmara yang dijalin saat ini. Terkait karir, pisces akan sukses menjalani pekerjaan yang berhubungan dengan publik.

Sementara itu, lakukan olahraga ringan dan tingkatkan energimu saat mengalami kelelahan dan stres. Terkait keuangan, pada pebisnis akan memperoleh keuntungan dari kontak dengan orang-orang yang berada di posisi tinggi.

Cinta Pisces

Pisces merasakan ikatan yang sangat kuat dengan hubungan saat ini, sehingga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi dan mempertahankannya.

Jika ada yang mengganggu, pisces akan dengan keras berusaha melindunginya. Tidak akan ada keraguan bagi pisces mengenai cinta hari ini.

Karir Pisces

Pisces akan berhasil dalam semua bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan publik. Orang-orang di sekitar akan mengagumi dan menemukan seorang pemimpin dalam diri pisces.

Pisces memiliki tanggung jawab besar di pundak untuk memberi nasihat kepada orang lain tentang apa yang benar dan salah.

Kesehatan Pisces