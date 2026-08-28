3 Shio yang di Akhir Bulan Rezekinya Malah Mengalir Deras, Kekayaan Meningkat di Sepanjang 2026

JawaPos.com - Tahun kuda api diyakini akan jadi periode saat kejutan tak terduga hampir terjadi di banyak waktu.

Dalam penerwangan astrolog, di tahun ini segelintir pihak diprediksi bisa menemukan satu titik balik yang dapat mengubah hidup.

Momentum yang datang dikatakan bisa jadi awal mula dari kenyamanan dan kestabilan yang akan dirasakan ke depannya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di akhir bulan rezekinya malah mengalir deras hingga kekayaannya bisa meningkat di sepanjang tahun 2026.

1. Shio Ular

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio ular dikatakan akan punya rezeki yang baik di tahun 2026 ini.