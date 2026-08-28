12 Shio Paling Hoki Besok, Sabtu 29 Agustus 2026: Intip, Shiomu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Simak 12 shio paling hoki besok, Sabtu 29 Agustus 2026. Cek urutan Shio Naga, Kuda, Tikus, Monyet hingga Macan dalam urusan rezeki, karier, keuangan, dan asmara.

Ya, ramalan 12 shio paling hoki besok, Sabtu 29 Agustus 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi Anda yang ingin mengetahui peluang keberuntungan dalam urusan rezeki, pekerjaan, keuangan, hubungan sosial, hingga asmara.

Memasuki akhir pekan terakhir Agustus, energi astrologi masih berada dalam periode yang cukup kuat. Astrology.com menyebut pekan 24–30 Agustus 2026 sebagai periode “Lunar Eclipse Intensity”, dengan gerhana Bulan sebagai salah satu tema utama yang memengaruhi suasana astrologi pekan tersebut.

Lantas, shio apa yang paling hoki besok, Sabtu 29 Agustus 2026?

Berikut urutan lengkap 12 shio paling hoki besok, Sabtu 29 Agustus 2026, yang dilansir dari Astrology.com.

1. Shio Naga Shio Naga menempati posisi pertama dalam daftar 12 shio paling hoki besok, Sabtu 29 Agustus 2026. Pemilik shio ini diprediksi memiliki momentum yang cukup baik untuk mengembangkan rencana, memperkuat koneksi, serta melihat kembali peluang yang sebelumnya belum sempat dimanfaatkan.

Dalam urusan karier, Sabtu dapat menjadi waktu untuk mengevaluasi pencapaian sepanjang pekan. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, jangan langsung menganggapnya sebagai kegagalan. Justru, dari pekerjaan yang tertunda tersebut Anda dapat menemukan bagian mana yang perlu diperbaiki. Bagi Shio Naga yang sedang menjalankan bisnis, komunikasi dengan pelanggan atau mitra dapat membuka informasi baru yang berguna.

Dari sisi keuangan, peluang positif lebih mungkin datang melalui sesuatu yang sudah Anda bangun sebelumnya. Pekerjaan sampingan, proyek lama, pelanggan lama, atau jaringan profesional dapat kembali memberikan manfaat. Namun, tetap hindari keputusan finansial yang terlalu agresif.

Dalam asmara, energi komunikasi menjadi kekuatan utama. Bagi yang sudah memiliki pasangan, akhir pekan dapat dimanfaatkan untuk membicarakan rencana bersama tanpa tekanan. Sementara bagi yang lajang, jangan menutup diri terhadap perkenalan baru.

Astrology.com menempatkan akhir Agustus dalam periode astrologi yang kuat karena adanya gerhana Bulan. Tema tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kehidupan dan melihat kembali apa yang benar-benar penting.

Kunci hoki Shio Naga besok adalah memanfaatkan koneksi, tetap percaya diri, dan tidak melewatkan peluang yang sudah berada di depan mata.

2. Shio Kuda Shio Kuda berada di posisi kedua dalam daftar shio paling hoki besok, Sabtu 29 Agustus 2026. Energi aktif dan keberanian mengambil tindakan menjadi modal penting bagi pemilik shio ini untuk mengakhiri pekan dengan hasil yang memuaskan.

Dalam pekerjaan, Shio Kuda mungkin merasakan keinginan untuk segera menyelesaikan sesuatu yang sudah lama dipikirkan. Keinginan tersebut sebenarnya dapat menjadi dorongan positif selama tetap disertai perhitungan. Jangan terburu-buru hanya karena ingin melihat hasil cepat.

Dalam urusan keuangan, peluang mendapatkan tambahan pemasukan cukup terbuka secara simbolis melalui pekerjaan, bisnis, atau jaringan yang telah dibangun. Jika memiliki keahlian tertentu, akhir pekan dapat digunakan untuk memikirkan cara mengubah kemampuan tersebut menjadi sumber pendapatan tambahan.