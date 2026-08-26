12 Shio Paling Hoki Besok, Kamis 27 Agustus 2026: Intip, Shiomu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Simak ramalan 12 shio paling hoki besok, Kamis 27 Agustus 2026. Cek urutan Shio Kuda, Naga, Tikus, Monyet hingga Macan dalam urusan rezeki, karier, keuangan, dan asmara.

Memasuki penghujung pekan terakhir Agustus 2026, masing-masing shio diprediksi memiliki peluang dan tantangan berbeda, mulai dari urusan pekerjaan, rezeki, keuangan, hubungan sosial hingga asmara.

Kamis, 27 Agustus 2026, juga menjadi tanggal yang cukup menonjol dalam kalender astrologi. Ramalan astrologi mencatat adanya gerhana Bulan di Pisces pada tanggal tersebut, sementara Matahari dan Merkurius juga berada dalam konjungsi di Virgo.

Dilansir dari Astrology.com, inilah makna dibalik energi gerhana yang terjadi pada 27 Agustus 2026 dan membuat hari esok menarik untuk dijadikan momentum evaluasi.

Lantas, shio apa yang berada di urutan pertama dalam daftar 12 shio paling hoki besok, Kamis 27 Agustus 2026? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Shio Naga

Shio Naga menempati posisi pertama dalam daftar 12 shio paling hoki besok, Kamis 27 Agustus 2026.

Pemilik shio ini berpeluang merasakan dorongan positif terutama dalam hal karier, komunikasi, dan hubungan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap perjalanan profesional.