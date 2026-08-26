Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis, 27 Agustus 2026: Asmara Bergairah, Karier Diuji

JawaPos.com - Leo diminta untuk lebih bersabar terhadap proses yang sedang dijalani. Jangan memaksakan diri agar segala sesuatu berjalan sekaligus karena pemulihan dan perubahan membutuhkan waktu.

Dalam urusan kesehatan, mengurangi konsumsi minuman manis dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga kebugaran.

Sementara itu, peluang finansial mungkin muncul dan terlihat sangat menarik. Namun, jangan langsung mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang.

Di tempat kerja, Leo mungkin menghadapi tugas yang cukup menantang, tetapi kehidupan percintaan justru dipenuhi energi positif dan gairah.

Jika ada kesempatan, perjalanan spontan bersama teman bisa menjadi pengalaman menyenangkan.

Yuk simak ramalan lengkap zodiak Leo mulai dari cinta, karier, keuangan, dan kesehatan seperti dilansir dari Astrotalk.

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