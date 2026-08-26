9 Kepribadian Unik Shio Ayam yang Jarang Diketahui Menurut Astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Shio Ayam dikenal sebagai simbol kesetiaan, ketepatan waktu, dan awal yang membawa keberuntungan dalam astrologi Tionghoa.

Kepribadian shio Ayam memiliki banyak sisi menarik yang jarang diketahui secara mendalam oleh banyak orang.

Astrologi Tionghoa menjelaskan berbagai sifat unik yang membentuk karakter khas dari shio Ayam.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (26/8), dijelaskan delapan kepribadian unik shio Ayam secara lengkap menurut astrologi Tionghoa.

1. Setia dan jujur

Kokokan ayam dipercaya sebagai pertanda baik yang mampu membangunkan seseorang dari kegelapan secara simbolis.

Orang yang lahir dengan shio Ayam diyakini mewarisi banyak nilai kebaikan dari simbol tersebut.

Kesetiaan dan kejujuran menjadi dua sifat yang paling melekat pada kepribadian shio Ayam.

Mereka cenderung berpegang teguh pada nilai yang mereka yakini benar tanpa mudah goyah.