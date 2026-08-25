4 Zodiak yang Kerap Impulsif Buying, Hobi Belanja Sesuai Mood Tanpa Banyak Pertimbangan

Ilustrasi berbelanja/Magnific
JawaPos.com-Setiap zodiak memiliki pengeluaran yang dianggap layak dilakukan dan tidak akan mereka sesali.
Benda-benda tertentu rela dibeli dan dinikmati tanpa sedikitpun adanya rasa bersalah. Entah berupa kegiatan self reward ataupun pengeluaran rutin yang membuat anda merasa puas.
Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (25/08) berikut adalah astrologi yang diketahui hobi berbelanja dan kerala melakukan impulsif buying karena mood naik turun.
Aries
Aries tidak akan ragu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang berkaitan dengan keseruan dan petualangan. Mulai dari traveling mendadak, mencoba olahraga ekstrem, sampai kelas kebugaran intensif. Pengeluaran tersebut memberikan sensasi dan adrenalin yang mereka cari.
Taurus
Taurus gemar menikmati kemewahan sehingga kerap mengeluarkan uang tanpa sadar. Taurus diketahui sering membelanjakan barang-barang berkualitas dengan harga mahal. Bagi taurus, kenyamanan dan kemewahan merupakan investasi untuk mendapatkan kebahagiaan.
Gemini
Gemini selalu mencari pengalaman baru. Mereka tidak keberatan saat mengeluarkan uang untuk konser, mengikuti kelas seni, ataupun membeli gadget yang bisa membuat mereka terhibur. Gemini tidak akan pernah berpikir dua kali untuk membelinya.
Cancer
Cancer tidak pernah merasa bersalah saat mengeluarkan uang untuk rumah dan keluarga. Mulai dari membeli perabot yang membuat rumah terasa nyaman,sampai menyiapkan makan malam mewah untuk keluarga dan teman-temannya. Bagi cancer apapun yang dapat membuat rumah terasa penuh terasa sayang untuk dilewatkan dalam daftar belanja.
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Jawa Pos
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