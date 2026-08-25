Punya Garis Rezeki Kuat, 4 Weton Anak Ini Diprediksi Jadi Sumber Hoki Orang Tua

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kerap digunakan untuk membaca karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Sebagian masyarakat percaya bahwa setiap kombinasi weton memiliki sifat dan peruntungan yang berbeda. Bahkan, ada weton tertentu yang dipercaya mempunyai jalan rezeki kuat sehingga keberuntungannya kelak dapat ikut dirasakan oleh keluarga.

Anak dengan weton tertentu juga diyakini memiliki karakter pekerja keras, cerdas, dan pantang menyerah. Sifat tersebut dianggap menjadi bekal penting untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan ketika dewasa.

Dilansir dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat empat weton anak yang menurut kepercayaan primbon Jawa dipercaya mampu membawa rezeki serta kemakmuran bagi orang tua.

1. Minggu Wage Anak yang lahir pada Minggu Wage dikenal mempunyai karakter aktif dan penuh energi. Sejak kecil, mereka cenderung memiliki semangat kompetitif serta senang berusaha menjadi yang terbaik.

Dalam urusan pendidikan, anak Minggu Wage juga disebut mempunyai kecerdasan yang cukup menonjol. Mereka memiliki dorongan kuat untuk mencapai prestasi dan membuktikan kemampuannya.

Dalam sejumlah tafsir primbon, Minggu Wage dikaitkan dengan Dadi Kayu, sebuah istilah yang dipercaya menggambarkan kehidupan yang banyak mendapat penghormatan, kasih sayang, serta kesempatan baik.

Karakter tersebut diyakini menjadi modal bagi mereka ketika dewasa. Kemampuan untuk bekerja dan mencari penghasilan membuat weton ini disebut memiliki prospek kehidupan yang baik serta mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga.

2. Kamis Kliwon Berbeda dengan Minggu Wage, anak Kamis Kliwon cenderung memiliki pembawaan yang lebih tenang. Mereka dikenal suka menjaga kedamaian dan tidak senang terlibat dalam pertengkaran.