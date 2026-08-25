Kesabaran Berbuah Manis, 5 Shio Ini Disebut Bakal Menikmati Hidup Lebih Makmur

JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan mulus. Ada yang sejak awal mendapatkan kemudahan, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya menemukan kehidupan yang lebih mapan.

Dalam astrologi Tiongkok, kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan karakter dan keberuntungan berdasarkan shio kelahiran. Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada beberapa shio yang diyakini akan mengalami perubahan positif setelah melewati masa penuh tekanan dan keterbatasan.

Kali ini, lima shio disebut berpotensi meninggalkan fase sulit dan memasuki periode yang lebih menjanjikan dalam urusan finansial. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan hiburan, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan bakal merasakan perubahan kehidupan setelah bertahun-tahun menghadapi berbagai tantangan.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung memilih bertahan dan terus bekerja meskipun hasil yang diperoleh belum sesuai dengan harapan.

Dalam ramalan kali ini, masa perjuangan tersebut disebut mulai menemukan titik terang. Berbagai usaha yang sebelumnya terasa berat berpotensi memberikan hasil yang lebih baik.

Keuangan yang sempat tersendat digambarkan mulai membaik. Pekerjaan maupun bisnis yang sebelumnya berjalan lambat juga dipercaya memiliki peluang untuk berkembang.

Bagi Shio Kerbau, kemakmuran yang diramalkan bukan datang secara instan, melainkan dianggap sebagai buah dari ketekunan yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun.

2. Shio Naga Shio Naga kerap digambarkan memiliki kepercayaan diri dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Namun, perjalanan mereka tidak selalu dipenuhi keberuntungan.