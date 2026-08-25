Hidup Berubah Lebih Makmur, 5 Weton Ini Diramal Segera Kebanjiran Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Karena itu, sejumlah weton dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perubahan positif dalam urusan karier dan finansial.

Menjelang waktu tertentu, ramalan berdasarkan primbon dan kepercayaan masyarakat Jawa sering kembali menjadi perhatian. Beberapa weton bahkan disebut sedang berada dalam fase yang memungkinkan datangnya kesempatan baru, peningkatan penghasilan, maupun perkembangan karier.

Namun, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan hiburan, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima weton yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki dan kemakmuran dalam waktu dekat. Berikut uraiannya:

1. Selasa Pahing Pemilik weton Selasa Pahing dikenal memiliki karakter berani dan tidak mudah ragu ketika harus mengambil keputusan. Sifat tersebut membuat mereka cenderung berani mencoba sesuatu yang berbeda, termasuk dalam pekerjaan maupun usaha.

Dalam ramalan tersebut, keberanian itu disebut mulai memberikan hasil. Gagasan yang sebelumnya hanya menjadi rencana berpeluang mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar.

Karier Selasa Pahing juga digambarkan memiliki kesempatan untuk berkembang pesat. Kerja keras yang selama ini dilakukan diyakini mulai menunjukkan hasil nyata, terutama ketika mereka mampu memanfaatkan peluang pada waktu yang tepat.

2. Jumat Legi Jumat Legi disebut mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat. Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara, tetapi tindakan dan keputusan yang dibuat sering mendapatkan perhatian.

Dalam ramalan ini, kemampuan tersebut diprediksi semakin terlihat dalam lingkungan pekerjaan. Kepercayaan dari rekan kerja maupun atasan dapat membuka kesempatan bagi mereka untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar.