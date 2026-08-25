Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.31 WIB

Hidup Makin Makmur, 5 Weton Ini Diprediksi Punya Peruntungan Finansial yang Kuat

Weton paling digjaya dan kaya yang diprediksi berlimpah harta./Freepik. - Image

Weton paling digjaya dan kaya yang diprediksi berlimpah harta./Freepik.

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan primbon adalah digjaya, yang dapat dimaknai sebagai kondisi kuat, unggul, berwibawa, atau memiliki kemampuan menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai perpaduan karakter yang membuat pemiliknya lebih mudah menemukan peluang dalam pekerjaan maupun usaha. Meski begitu, anggapan mengenai kekayaan dan keberuntungan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter digjaya sekaligus peruntungan yang baik dalam urusan materi.

Berikut daftarnya.

1. Rabu Kliwon

Rabu Kliwon dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa digambarkan sebagai weton dengan karakter kuat dan intuisi yang cukup tajam. Pemiliknya disebut memiliki kepekaan tinggi terhadap keadaan di sekitarnya.

Pembawaannya cenderung tenang, tetapi tetap memberikan kesan berwibawa. Tidak mengherankan apabila mereka sering dijadikan tempat meminta pendapat atau mencari solusi ketika orang lain menghadapi persoalan.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, Rabu Kliwon disebut mampu melihat peluang dengan cukup cepat. Kemampuan membaca situasi tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan jalan menuju kesuksesan.

Dalam kepercayaan tradisional, keberuntungan Rabu Kliwon juga kerap dikaitkan dengan dukungan leluhur. Hal tersebut membuat weton ini dianggap mempunyai jalan rezeki yang relatif terbuka.

2. Jumat Legi

Jumat Legi dikenal memiliki karakter lembut, tenang, dan mudah membangun hubungan baik dengan orang lain. Mereka disebut mampu membuat orang di sekitarnya merasa nyaman karena cara berkomunikasi yang tidak berlebihan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezeki Datang Silih Berganti, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Cemerlang - Image
Zodiak

Rezeki Datang Silih Berganti, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Cemerlang

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.17 WIB

Tak Mudah Kekurangan, Ini 6 Weton yang Disebut Punya Peruntungan Cemerlang - Image
Zodiak

Tak Mudah Kekurangan, Ini 6 Weton yang Disebut Punya Peruntungan Cemerlang

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20.58 WIB

Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, 4 Weton Ini Diprediksi Punya Peruntungan Istimewa - Image
Zodiak

Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, 4 Weton Ini Diprediksi Punya Peruntungan Istimewa

Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.05 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore