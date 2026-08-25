Hidup Makin Makmur, 5 Weton Ini Diprediksi Punya Peruntungan Finansial yang Kuat

Weton paling digjaya dan kaya yang diprediksi berlimpah harta./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan primbon adalah digjaya, yang dapat dimaknai sebagai kondisi kuat, unggul, berwibawa, atau memiliki kemampuan menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai perpaduan karakter yang membuat pemiliknya lebih mudah menemukan peluang dalam pekerjaan maupun usaha. Meski begitu, anggapan mengenai kekayaan dan keberuntungan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter digjaya sekaligus peruntungan yang baik dalam urusan materi.
Berikut daftarnya.
Rabu Kliwon dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa digambarkan sebagai weton dengan karakter kuat dan intuisi yang cukup tajam. Pemiliknya disebut memiliki kepekaan tinggi terhadap keadaan di sekitarnya.
Pembawaannya cenderung tenang, tetapi tetap memberikan kesan berwibawa. Tidak mengherankan apabila mereka sering dijadikan tempat meminta pendapat atau mencari solusi ketika orang lain menghadapi persoalan.
Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, Rabu Kliwon disebut mampu melihat peluang dengan cukup cepat. Kemampuan membaca situasi tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan jalan menuju kesuksesan.
Dalam kepercayaan tradisional, keberuntungan Rabu Kliwon juga kerap dikaitkan dengan dukungan leluhur. Hal tersebut membuat weton ini dianggap mempunyai jalan rezeki yang relatif terbuka.
Jumat Legi dikenal memiliki karakter lembut, tenang, dan mudah membangun hubungan baik dengan orang lain. Mereka disebut mampu membuat orang di sekitarnya merasa nyaman karena cara berkomunikasi yang tidak berlebihan.
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Jawa Pos
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