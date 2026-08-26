Tak Mudah Kekurangan, Ini 6 Weton yang Disebut Punya Peruntungan Cemerlang

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran tidak hanya digunakan untuk mengenali karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan gambaran perjalanan hidup dan peruntungan.

Sejumlah weton dipercaya memiliki kombinasi neptu serta karakter tertentu yang membuat pemiliknya dianggap lebih mudah mendapatkan rezeki. Mereka digambarkan sebagai sosok pekerja keras, memiliki daya juang tinggi, dan mampu melewati berbagai rintangan.

Keberlimpahan rezeki dalam penafsiran weton juga tidak selalu dimaknai sebagai kekayaan materi. Kemudahan dalam pekerjaan, dukungan dari orang lain, kemampuan menghadapi masalah, serta kehidupan yang tenteram juga kerap dianggap sebagai bentuk keberuntungan.

Dilansir dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat enam weton yang disebut memiliki nasib baik, kehidupan berkecukupan, dan peluang rezeki yang luas.

Berikut daftar lengkapnya:

1. Minggu Pahing Minggu Pahing mempunyai neptu 14, berasal dari hari Minggu yang bernilai 5 dan pasaran Pahing dengan nilai 9.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini berada di bawah pengaruh lintang Gajah. Naungan tersebut dipercaya berkaitan dengan kecerdasan, kemurahan hati, serta kemampuan menilai sesuatu secara bijaksana.

Pemilik Minggu Pahing juga dikenal memiliki semangat juang yang kuat. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan cenderung memikirkan langkah secara matang sebelum mengambil keputusan.

Perjalanan hidupnya dipercaya penuh dinamika. Tidak jarang mereka harus melewati berbagai tantangan atau bahkan diremehkan oleh orang lain. Namun, pengalaman tersebut justru dapat menjadi pemacu untuk membuktikan kemampuan yang dimiliki.