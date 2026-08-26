Rezeki Datang Silih Berganti, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Cemerlang

JawaPos.com – Perhitungan weton masih menjadi bagian dari tradisi yang menarik perhatian masyarakat Jawa. Selain kerap digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang, weton juga dipercaya berkaitan dengan gambaran peruntungan dan perjalanan hidup.

Memasuki penghujung Agustus, sejumlah weton disebut memiliki prospek keberuntungan yang lebih baik. Rezeki yang datang pun dipercaya dapat berasal dari berbagai jalur, mulai dari pekerjaan, usaha, hubungan sosial, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton memiliki karakter dan potensi berbeda. Karena itu, ramalan mengenai peruntungan pun tidak selalu sama antara satu weton dengan lainnya.

Dikutip dari akun YouTube TITEN KEJAWEN, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peluang keberuntungan dan pintu rezeki yang cukup terbuka pada penghujung Agustus.

Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang tenang, berwibawa, dan cukup matang ketika menentukan pilihan.

Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru. Sikap penuh pertimbangan tersebut justru dipercaya dapat membantu mereka mengenali peluang yang datang.

Menjelang akhir Agustus, pemilik weton ini disebut berpeluang mendapatkan kesempatan menarik tanpa harus mengejarnya secara berlebihan. Tawaran atau peluang bisa muncul dari lingkungan yang sudah dikenal maupun dari arah yang tidak terduga.

Meski begitu, Senin Legi tetap disarankan tidak terlalu pasif. Sikap terlalu menunggu dapat membuat kesempatan yang sebenarnya sudah berada di depan mata justru terlewat.