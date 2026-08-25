Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, 4 Weton Ini Diprediksi Punya Peruntungan Istimewa

Ilustrasi weton paling beruntung yang diprediksi rezeki deras tanpa kerja keras (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang dipenuhi kemudahan dan kecukupan. Dalam tradisi Jawa, keberuntungan dan kelancaran rezeki terkadang dikaitkan dengan weton atau kombinasi antara hari lahir dan pasaran.
Menurut kepercayaan kejawen, karakter yang melekat pada weton tertentu dipercaya dapat memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan, termasuk ketika mencari peluang dan membangun kehidupan ekonomi.
Ada weton yang digambarkan harus melewati proses panjang sebelum mencapai kemapanan. Namun, ada pula yang dalam penafsiran primbon disebut lebih mudah menemukan kesempatan, bantuan, maupun sumber penghasilan yang tidak selalu datang dari jalan yang diperkirakan.
Dilansir dari akun YouTube Budaya Like, terdapat empat weton yang disebut mempunyai peruntungan kuat dalam urusan rezeki. Mereka dipercaya memiliki karakter dan aura keberuntungan yang membuat berbagai peluang lebih mudah menghampiri.
Berikut empat weton tersebut.
Senin Wage mempunyai neptu 8, hasil dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Wage sebesar 4.
Dalam penafsiran tradisi Jawa, angka tersebut kerap dikaitkan dengan karakter yang seimbang. Pemilik weton Senin Wage digambarkan sebagai pribadi tenang, sederhana, dan tidak gemar mencari perhatian.
Mereka lebih banyak mengandalkan tindakan daripada sekadar berbicara. Sikap rendah hati dan dapat dipercaya juga membuat Senin Wage mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Peluang finansial mereka dipercaya lebih sering muncul melalui hubungan baik, kerja sama, dan reputasi yang dibangun secara konsisten. Karena itu, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk keuntungan besar secara tiba-tiba, melainkan dapat berkembang perlahan dari berbagai kesempatan.
Meski begitu, sifat terlalu berhati-hati juga perlu diwaspadai. Jika terlalu pasif, mereka bisa saja melewatkan peluang yang sebenarnya berpotensi memberikan keuntungan.
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Jawa Pos
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