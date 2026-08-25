Cuan Tak Berhenti Mengalir, 5 Shio Ini Diprediksi Dikelilingi Keberuntungan

seseorang yang mendapat guyuran rezeki yang tak terhenti./Freepik.
JawaPos.com - Rezeki menjadi salah satu hal dalam kehidupan yang sering kali sulit diprediksi. Ada orang yang harus berjuang keras untuk mendapatkan hasil, sementara sebagian lainnya seolah lebih mudah menemukan kesempatan yang membawa keuntungan.
Dalam astrologi Tionghoa, shio dipercaya dapat menggambarkan karakter sekaligus peruntungan seseorang. Setiap shio memiliki karakteristik berbeda yang diyakini berpengaruh terhadap cara seseorang menghadapi peluang, pekerjaan, maupun urusan keuangan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dalam ramalan disebut memiliki peruntungan finansial cukup kuat. Mereka dipercaya berpotensi mendapatkan berbagai kesempatan yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi.
Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan ataupun kondisi keuangan seseorang.
Berikut lima shio yang disebut memiliki hoki dan peluang rezeki yang menjanjikan.
Shio Naga sejak lama dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan dalam astrologi Tionghoa. Orang yang berada di bawah shio ini kerap digambarkan memiliki kepercayaan diri tinggi serta kemampuan untuk memengaruhi orang di sekitarnya.
Dalam ramalan tersebut, peruntungan Shio Naga disebut semakin cerah. Usaha yang sebelumnya berjalan biasa saja berpeluang mengalami perkembangan, sementara kesempatan baru dapat muncul dari pekerjaan maupun bisnis.
Bagi Shio Naga, keberanian mengambil keputusan dan kemampuan memimpin menjadi modal penting untuk memanfaatkan peluang yang datang. Karena itu, mereka digambarkan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial secara signifikan.
Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, cepat membaca keadaan, dan memiliki strategi dalam menghadapi persoalan. Karakter tersebut membuat mereka dianggap cukup piawai dalam mengelola berbagai peluang, termasuk yang berkaitan dengan keuangan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, Shio Tikus disebut memiliki jalan rezeki yang terbuka melalui berbagai kesempatan. Mereka digambarkan tidak hanya mengandalkan satu sumber pemasukan, tetapi mampu melihat kemungkinan lain ketika sebuah peluang mulai terbuka.
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Jawa Pos
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