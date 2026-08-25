Tak Pelit dan Suka Menolong, 7 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Lebih Lancar

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, terdapat pandangan bahwa setiap orang telah memiliki jalan rezekinya masing-masing. Ungkapan bahwa rezeki tidak akan tertukar pun kerap menjadi pengingat agar seseorang tetap berusaha sekaligus bersyukur atas apa yang diperoleh.

Dalam penafsiran primbon Jawa, karakter seseorang juga sering dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran. Beberapa weton dipercaya mempunyai sifat dermawan, ringan tangan, serta senang membantu orang lain.

Sikap suka berbagi tersebut dalam kepercayaan tradisional dianggap dapat mendatangkan keberkahan. Harta yang dikeluarkan untuk membantu sesama diyakini justru membuka jalan bagi datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut mempunyai karakter dermawan dan dipercaya memiliki peruntungan rezeki yang berlimpah.

Berikut daftarnya.

1. Minggu Pahing Minggu Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki hati lembut dan pembawaan teduh. Mereka dipercaya mampu menjalani kehidupan dengan sikap tenang, termasuk ketika menghadapi berbagai persoalan.

Pemilik weton ini juga disebut tidak terlalu suka menumpuk apa yang dimiliki untuk dirinya sendiri. Ketika melihat orang lain membutuhkan pertolongan, mereka cenderung tergerak untuk membantu.

Dalam penafsiran primbon, kebiasaan berbagi tersebut dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan. Rezeki yang diterima disebut dapat kembali melalui berbagai kesempatan dan sumber yang tidak terduga.

2. Selasa Kliwon Selasa Kliwon dikenal dengan karakter yang berwibawa dan memiliki daya tarik kuat. Namun, di balik pembawaan tersebut, mereka disebut mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesulitan.