Punya Mental Baja dan Naluri Bisnis Tajam, 3 Weton Ini Diprediksi Raih Kesuksesan Besar

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dianggap memiliki energi istimewa berupa ketekunan, kecerdasan, dan kemampuan memimpin.

Orang-orang dengan weton tertentu dipercaya memiliki peluang besar untuk mencapai kehidupan yang mapan karena didukung oleh sifat pantang menyerah, kemampuan membaca peluang, serta intuisi yang kuat.

Meski begitu, keberhasilan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan cara seseorang menjalani kehidupannya.

Dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dipercaya memiliki potensi besar untuk hidup berkecukupan dan menjadi sosok berpengaruh.

1. Senin Pahing Senin Pahing dikenal sebagai weton yang menggambarkan keteguhan hati, kerja keras, dan daya juang tinggi.

Mereka biasanya memiliki karakter kuat dan tidak mudah menyerah meskipun harus melewati berbagai tantangan dalam hidup.

Ketika menghadapi kegagalan, pemilik weton ini cenderung bangkit dan mencari cara baru untuk mencapai tujuan.

Dalam Primbon Jawa, Senin Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang ulet, sabar, dan memiliki kemampuan bertahan dalam kondisi sulit.