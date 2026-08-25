Tak Disangka Jadi Makmur, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Peluang Harta Berlimpah

JawaPos.com – Dalam khazanah budaya Jawa, weton memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penanda hari kelahiran. Perpaduan hari dan pasaran dalam tradisi tertentu kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Sebagian masyarakat percaya bahwa setiap weton mempunyai pola peruntungan masing-masing. Ada yang dipercaya harus melalui perjalanan penuh tantangan sebelum mencapai kemapanan, sementara weton tertentu disebut dapat mengalami peningkatan kehidupan secara drastis.

Perubahan tersebut dalam sejumlah penafsiran primbon bahkan digambarkan seperti seseorang yang semula hidup sederhana, kemudian memperoleh berbagai kesempatan hingga kondisi ekonominya meningkat dan semakin dihormati.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut mempunyai peluang mengalami peningkatan rezeki dan kemakmuran. Berikut ulasannya.

1. Senin Wage Pemilik weton Senin Wage sering digambarkan sebagai sosok yang sederhana, penyabar, dan tidak gemar memamerkan kelebihan yang dimiliki.

Sifat rendah hati tersebut dipercaya membuat mereka mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan dari lingkungan. Mereka cenderung membangun hubungan dengan orang lain secara perlahan tanpa banyak mencari perhatian.

Menurut penafsiran primbon yang dirujuk, peluang peningkatan rezeki Senin Wage dapat semakin terlihat ketika memasuki usia dewasa hingga paruh baya.

Berbagai kesempatan yang muncul secara tidak terduga disebut dapat membantu mengangkat kondisi ekonomi. Dalam beberapa gambaran, mereka bahkan berpeluang menjadi sosok yang disegani di lingkungannya.

2. Kamis Pon Kamis Pon digambarkan sebagai weton dengan karakter pekerja keras, tekun, dan pantang menyerah.