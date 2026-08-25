Masa Emas di Depan Mata, 4 Weton Ini Diprediksi Kebanjiran Peluang dan Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kerap digunakan dalam perhitungan primbon. Weton dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Dalam sejumlah kepercayaan primbon, terdapat weton tertentu yang dianggap sedang berada dalam periode penuh peluang. Keberuntungan tersebut dipercaya dapat terlihat melalui perkembangan karier, bertambahnya relasi, hingga terbukanya jalan rezeki.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, ada empat weton yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki serta perkembangan karier yang cukup menjanjikan.

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi dikenal memiliki karakter tekun dan tidak mudah menyerah. Ketika menghadapi berbagai hambatan, mereka cenderung memilih terus berusaha daripada meninggalkan apa yang sudah dimulai.

Sifat tersebut dipercaya mulai memberikan hasil. Dalam pekerjaan, kemampuan yang sebelumnya belum banyak mendapat perhatian berpeluang mulai diakui oleh atasan maupun rekan kerja.

Kesempatan untuk memperoleh posisi lebih tinggi atau mendapatkan kepercayaan baru pun disebut semakin terbuka. Sementara bagi yang menjalankan bisnis, peluang datangnya pelanggan baru dan meningkatnya kepercayaan konsumen menjadi salah satu keberuntungan yang diramalkan.

2. Selasa Pahing Selasa Pahing digambarkan sebagai pribadi pemberani yang tidak mudah takut menghadapi risiko. Mereka juga cenderung berani menyampaikan ide dan mencoba sesuatu yang berbeda.

Dalam ramalan ini, keberanian tersebut diyakini menjadi modal untuk membuka peluang baru. Gagasan yang selama ini masih dipikirkan dapat menjadi saatnya untuk diwujudkan.