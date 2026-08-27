Hati-hati dan Bertanggung Jawab, 7 Karakter Ini Terlihat dari Kebiasaan Cek Rumah

Kepribadian orang selalu mengecek ulang peralatan rumah sebelum bepergian.
JawaPos.com – Ada orang yang bisa langsung meninggalkan rumah begitu semua barang siap. Namun, ada pula yang merasa perlu memastikan kembali kompor, listrik, pintu, keran, hingga peralatan elektronik sebelum benar-benar berangkat.
Kebiasaan tersebut tidak selalu berarti seseorang terlalu khawatir. Dalam konteks psikologi populer, perilaku mengecek ulang dapat berkaitan dengan sejumlah karakter, mulai dari ketelitian, rasa tanggung jawab, hingga kebutuhan untuk memastikan segala sesuatu berada dalam kondisi aman.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh ciri yang kerap dikaitkan dengan orang yang memiliki kebiasaan mengecek kondisi rumah sebelum bepergian.
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Orang yang terbiasa memeriksa rumah sebelum pergi biasanya tidak ingin meninggalkan sesuatu dalam keadaan belum pasti. Mereka cenderung memperhatikan detail dan merasa lebih nyaman ketika segala sesuatu sudah berada pada tempat serta kondisi yang semestinya.
Rutinitas mengecek kompor, pintu, listrik, atau peralatan lainnya dapat menjadi bagian dari kebiasaan mereka dalam menjaga keteraturan sehari-hari.
Memastikan rumah aman sebelum bepergian juga dapat mencerminkan rasa tanggung jawab yang kuat. Mereka tidak ingin kecerobohan kecil menimbulkan masalah ketika sedang berada jauh dari rumah.
Karakter seperti ini sering terlihat pula dalam pekerjaan maupun hubungan dengan orang lain. Mereka cenderung berusaha menyelesaikan tugas dengan baik dan dapat diandalkan ketika diberi tanggung jawab.
Sebelum meninggalkan rumah, sebagian orang secara otomatis memikirkan apa yang mungkin terjadi apabila ada sesuatu yang terlewat.
Misalnya, mereka membayangkan risiko ketika kompor belum dimatikan atau pintu belum terkunci. Kemampuan melihat hubungan antara tindakan dan konsekuensi tersebut membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Di balik penampilan yang terlihat santai, seseorang bisa saja memiliki pikiran yang terus bekerja. Mengecek ulang menjadi cara untuk mendapatkan kepastian bahwa tidak ada hal penting yang terlewat.
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Jawa Pos
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