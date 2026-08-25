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Selasa, 25 Agustus 2026 | 18.29 WIB

3 Shio yang Bakal Ketiban Durian Runtuh di Akhir Bulan, Tahun 2026 Penuh Rezeki Tak Terduga

Ilustrasi Rezeki Makin Terasa Berlimpah (stockking/magnific) - Image

Ilustrasi Rezeki Makin Terasa Berlimpah (stockking/magnific)

JawaPos.com - Rezeki yang datang dalam jumlah besar sering kali dianggap mustahil bisa terjadi.

Padahal keberuntungan yang diterima seseorang sangat mungkin membuat hal-hal tak biasa jadi bisa terjadi.

Sering kali dari hal-hal atau kejutan yang datang justru jadi titik balik dari kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bakal ketiban durian runtuh di akhir bulan saat tahun 2026 penuh dengan rezeki tak terduga.

1. Shio Tikus 

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio tikus diramalkan berkesempatan memperoleh durian runtuh dalam waktu dekat ini.

Astrologi meyakini, rezeki dalam jumlah besar dimungkinkan diperoleh berkat keberuntungan yang datang berpihak di akhir bulan.

Mereka yang bershio satu ini dimungkinkan mendapatkan keuntungan besar dalam bisnis dan usahanya mengalami banyak perkembangan.

Hal tersebut membuat hidup mereka banyak sekali mengalami perubahan hingga hidup mereka seketika beranjak ke tingkat yang lebih baik.

2. Shio Kuda 

Editor: Hanny Suwindari
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