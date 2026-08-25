Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak gemini akan bersikap yang baik sepanjang hari. Namun, gemini mungkin mengalami sedikit kesulitan di tempat kerja. Jangan biarkan hal itu merusak harimu dan ingatlah bahwa itu akan berlalu.

Fokuslah pada pekerjaan dan jadilah produktif, karena ini akan membantu gemini mengalihkan perhatian dari masalah atau kecemasan yang tidak diinginkan.

Zodiak cancer bersemangat dan bahagia dengan apa yang terjadi dalam hidup. Cancer mungkin merasa puas dan senang dengan hal kecil dalam hidup hari ini.

Manfaatkan hari ini untuk bersantai dan memanjakan diri. Cobalah meluangkan waktu dalam kesendirian, karena ini dapat bermanfaat bagi pikiran cancer.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu mengesampingkan rasa malu dan lebih berani dalam mengungkapkan isi hati. Terkait karir, jangan khawatir tentang performa di tempat kerja karena semuanya akan baik-baik saja.

Sementara itu, berolahragalah ke gym saat gemini mengalami rasa nyeri atau sakit yang belum diketahui. Terkait keuangan, gemini akan mendapatkan posisi yang menguntungkan berkat transaksi atau investasi yang dilakukan sejak lama.

Cinta Gemini