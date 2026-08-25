Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (magnific)
JawaPos.com - Hari ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkan ide-ide yang telah lama zodiak aquarius nantikan. Hari ini mungkin dimulai dengan frustrasi, tetapi akan diakhiri dengan pencapaian.
Kesabaran dan ketekunan aquarius akan berdampak besar pada orang-orang di sekitar. Semua rintangan serta tantangan akan sirna. Aquarius akan bebas mengatakan apa pun dan orang-orang akan terpikat oleh pesona aquarius.
Hari ini, zodiak pisces sebaiknya lebih memperhatikan intuisi. Cobalah mendengarkan naluri dan jangan biarkan apa pun memengaruhi keputusanmu. Pisces harus terus mengingatkan diri sendiri bahwa mampu membuat keputusan sendiri.
Hanya pisces yang dapat menjadi penilai terbaik tentang apa yang diinginkan ketika membuat keputusan sulit. Afirmasi seperti ini akan membantu pisces membuat keputusan yang tepat dan menghindari kesalahan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius mungkin terkejut saat mendapat tawaran dari teman untuk berkencan. Terkait karir, aquarius akan terlibat dalam pekerjaan di bidang pemasaran dan hubungan masyarakat.
Sementara itu, perhatikan kesehatan mata karena aquarius memiliki indikasi mengalami stres dan ketegangan mata. Pada sisi keuangan, upaya konsisten dalam meraih tujuan keuangan akan membawa aquarius menuju arah yang benar.
Cinta Aquarius
Hari ini aquarius mungkin mendapat tawaran dari teman untuk berkencan. Aquarius akan bertanya-tanya apakah harus merusak hubungan pertemanan dan siap untuk menjalani hubungan yang serius saat ini. Luangkan waktu untuk memikirkan semuanya dan percayai instingmu.
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Jawa Pos
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