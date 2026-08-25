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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.36 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin bisa membujuk orang lain untuk masuk atau keluar dari situasi apa pun hari ini. Gemini memiliki kekuatan besar untuk mencapai apa pun, selama tidak takut untuk menggunakannya. Jangan takut gagal. 

Jika tidak pernah mencoba, gemini tidak akan pernah berhasil. Jika melihat ada bagian yang hilang dalam rencana, jangan khawatir. Percayalah bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana dan tetaplah fokus pada tujuanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu mengesampingkan rasa malu dan lebih berani dalam mengungkapkan isi hati. Terkait karir, jangan khawatir tentang performa di tempat kerja karena semuanya akan baik-baik saja.

Sementara itu, berolahragalah ke gym saat gemini mengalami rasa nyeri atau sakit yang belum diketahui. Terkait keuangan, gemini akan mendapatkan posisi yang menguntungkan berkat transaksi atau investasi yang dilakukan sejak lama.

Cinta Gemini

Keraguan dalam urusan percintaan bisa membuat gemini kehilangan kesempatan bertemu sosok pasangan ideal. Akan lebih baik jika gemini mengesampingkan rasa malu dan lebih berani mengungkapkan isi hati. Manfaatkan kesempatan ini untuk berbahagia.

Karir Gemini

Jika khawatir tentang performa di tempat kerja, gemini tidak perlu takut. Semuanya akan baik-baik saja dan gemini akan menyadari bahwa semua stres yang dialami selama ini ternyata sia-sia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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