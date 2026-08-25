6 Pasangan Shio yang Dikenal Sebagai Musuh Bebuyutan Menurut Astrologi Tionghoa

Pasangan shio yang dikenal sebagai musuh bebuyutan menurut astrologi tionghoa./Magnific/ cookie_studio
JawaPos.com – Astrologi Tionghoa mengenal berbagai tingkat kecocokan antara satu shio dengan shio lainnya.
Beberapa pasangan shio justru dikenal sebagai musuh bebuyutan yang sulit akur satu sama lain.
Kecocokan dalam astrologi Tionghoa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk kategori hubungan yang saling merugikan.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (24/8), dijelaskan enam pasangan shio yang dikenal sebagai musuh bebuyutan menurut astrologi Tionghoa secara lengkap.
1. Shio Tikus dan shio Kambing
Shio Tikus dikenal memiliki rasa ingin tahu tinggi, kecerdasan, dan kemampuan meyakinkan orang lain dengan baik.
Sementara itu, shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang lembut, damai, dan memiliki jiwa seni yang kuat.
Kedua shio ini dikenal sebagai musuh bebuyutan yang sulit menemukan titik temu satu sama lain.
Tikus merasa terganggu dengan sifat Kambing yang lamban dan enggan mengambil inisiatif dalam berbagai situasi.
Kambing di sisi lain tidak menyukai sifat licik Tikus yang selalu ingin segalanya berjalan sesuai keinginannya.
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Jawa Pos
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