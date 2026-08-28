Ingin Meningkatkan Koneksi Fisik dan Emosional dengan Pasangan? Cobalah 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang meningkatkan koneksi dengan pasangan / foto: Magnific/user26823545

JawaPos.com - Dalam hubungan jangka panjang, kedekatan dengan pasangan tidak selalu muncul dengan sendirinya. Pada awal hubungan, perhatian, sentuhan, percakapan, dan rasa penasaran terhadap satu sama lain mungkin terasa begitu alami. Namun, seiring berjalannya waktu, pekerjaan, rutinitas, tanggung jawab keluarga, kelelahan, hingga berbagai masalah sehari-hari dapat membuat pasangan perlahan merasa semakin jauh.

Menariknya, jarak dalam hubungan tidak selalu berarti hilangnya rasa cinta.



Terkadang, dua orang masih saling menyayangi, tetapi mereka sudah jarang benar-benar terhubung. Mereka tinggal bersama, makan bersama, bahkan tidur di tempat yang sama, tetapi secara emosional merasa seperti menjalani kehidupan masing-masing.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa koneksi yang sehat dibangun melalui banyak hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Koneksi emosional membuat seseorang merasa dipahami, diterima, dan aman bersama pasangannya. Sementara itu, koneksi fisik—yang tidak selalu berkaitan dengan aktivitas seksual—dapat membantu pasangan mempertahankan rasa kehangatan, kedekatan, dan keintiman.



Jika Anda merasa hubungan dengan pasangan mulai terasa datar atau berjarak, tidak selalu diperlukan perubahan besar. Justru, beberapa kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat menjadi awal untuk menghidupkan kembali kedekatan tersebut.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (28/8), terdapat enam cara yang dapat dicoba.



1. Biasakan Saling Memberikan Sentuhan Kecil



Sentuhan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sangat kuat dalam sebuah hubungan.



Memegang tangan pasangan, memeluknya ketika bertemu, menyentuh bahunya saat berbicara, mencium kening, atau sekadar duduk berdekatan mungkin terlihat sederhana. Namun, tindakan-tindakan kecil tersebut dapat memberikan pesan nonverbal yang penting: “Aku ada di sini bersamamu.”



Dalam hubungan romantis, sentuhan dapat menjadi cara untuk menunjukkan kasih sayang tanpa harus menggunakan kata-kata.



Yang penting, sentuhan tidak harus selalu mengarah pada aktivitas seksual. Bahkan, membatasi koneksi fisik hanya pada konteks seksual dapat membuat pasangan kehilangan banyak kesempatan untuk merasakan kedekatan dalam kehidupan sehari-hari.



Cobalah membangun kembali kebiasaan sentuhan yang sederhana.



Misalnya, ketika pasangan pulang, berikan pelukan beberapa detik sebelum langsung membicarakan pekerjaan rumah. Ketika sedang berjalan bersama, genggam tangannya. Saat menonton televisi, duduklah lebih dekat. Ketika pasangan sedang mengalami hari yang berat, pelukan mungkin lebih berarti daripada nasihat panjang.



Hal kecil seperti ini dapat menciptakan rasa nyaman dan keintiman secara perlahan.



Namun, ada satu prinsip penting: sentuhan harus disukai dan disepakati oleh kedua pasangan.



Setiap orang memiliki kenyamanan fisik yang berbeda. Karena itu, jangan menganggap bahwa pasangan pasti menginginkan bentuk sentuhan tertentu. Perhatikan responsnya dan komunikasikan apa yang membuat masing-masing merasa nyaman.



Koneksi fisik yang sehat bukan tentang seberapa sering seseorang menyentuh pasangannya, melainkan apakah sentuhan tersebut membuat keduanya merasa aman, dihargai, dan dekat.



2. Berhenti Sekadar Mendengar, Mulailah Benar-Benar Mendengarkan



Banyak pasangan berbicara setiap hari, tetapi belum tentu benar-benar saling mendengarkan.



Percakapan sehari-hari sering kali hanya berisi hal-hal praktis:



“Sudah makan?”



“Besok jam berapa berangkat?”



“Tolong belikan sesuatu di jalan.”



“Tagihan ini sudah dibayar belum?”



Semua itu memang penting. Tetapi hubungan membutuhkan jenis percakapan lain yang memungkinkan seseorang merasa dikenal secara emosional.



Ketika pasangan bercerita tentang pekerjaannya yang melelahkan, misalnya, respons pertama kita terkadang langsung berupa solusi.



“Ya sudah, jangan dipikirkan.”



“Kalau tidak suka, cari pekerjaan lain.”



“Kamu terlalu memikirkannya.”



Mungkin maksudnya baik. Namun, pasangan belum tentu sedang meminta solusi. Bisa jadi ia hanya ingin merasa didengarkan.



Cobalah mengganti respons tersebut dengan pertanyaan sederhana:



“Bagian mana yang paling membuatmu capek?”



“Waktu itu kamu merasa bagaimana?”



“Apa yang paling kamu butuhkan dariku sekarang?”



Pertanyaan semacam itu membuka ruang bagi pasangan untuk berbicara lebih dalam.



Dalam psikologi hubungan, kemampuan pasangan untuk merespons kebutuhan emosional satu sama lain merupakan bagian penting dari terciptanya rasa aman dalam hubungan. Ketika seseorang merasa bahwa emosinya tidak dianggap remeh, ia akan lebih mudah membuka diri.



Karena itu, ketika pasangan sedang berbicara, cobalah meletakkan ponsel dan memberikan perhatian penuh.



Tidak harus berlangsung selama satu jam.



Bahkan 10–15 menit percakapan tanpa gangguan setiap hari dapat menjadi kebiasaan yang berarti.



Tujuannya bukan selalu menyelesaikan masalah.



Terkadang, tujuan percakapan adalah membuat pasangan merasa, “Perasaanku penting baginya.”



3. Ungkapkan Apresiasi Secara Spesifik



Seiring berjalannya waktu, kita sering menjadi terbiasa dengan kebaikan pasangan.



Ketika pasangan memasak, membersihkan rumah, bekerja keras, mengurus anak, membantu pekerjaan kita, atau sekadar menemani ketika kita sedang lelah, kita mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang memang seharusnya dilakukan.



Masalahnya, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bukan berarti tidak perlu diapresiasi.



Justru, hubungan dapat menjadi lebih hangat ketika pasangan merasa usaha mereka dilihat.



Daripada hanya mengatakan:



“Terima kasih.”



Cobalah lebih spesifik.



Misalnya:



“Aku senang kamu tetap menanyakan kabarku hari ini meskipun kamu sendiri sedang sibuk.”



“Aku tahu kamu capek, tapi kamu tetap membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Aku benar-benar menghargainya.”



“Aku suka caramu mendengarkan ceritaku tanpa langsung menghakimi.”



Apresiasi yang spesifik menunjukkan bahwa kita tidak sekadar mengucapkan kata-kata otomatis. Kita benar-benar memperhatikan apa yang dilakukan pasangan.



Selain itu, jangan hanya memberikan pujian ketika pasangan melakukan sesuatu yang besar.



Pujilah hal-hal kecil.



Cara dia tersenyum ketika melihat Anda. Cara dia membuat Anda tertawa. Cara dia mengingat makanan favorit Anda. Cara dia tetap berada di sisi Anda ketika hari sedang buruk.



Kebiasaan memperhatikan hal-hal positif seperti ini dapat membantu menggeser fokus dari kekurangan pasangan menuju kualitas hubungan yang masih dimiliki bersama.



Bukan berarti masalah harus diabaikan.



Namun, hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara membicarakan apa yang perlu diperbaiki dan menghargai apa yang sudah berjalan baik.



4. Ciptakan Waktu Berdua yang Benar-Benar Berkualitas



“Bersama” tidak selalu berarti “terhubung”.



Dua orang bisa berada di ruangan yang sama selama berjam-jam tetapi hampir tidak berinteraksi karena masing-masing sibuk dengan ponsel.



Karena itu, pasangan membutuhkan waktu berkualitas—waktu ketika perhatian benar-benar diarahkan satu sama lain.



Tidak harus mahal.



Anda tidak harus selalu pergi ke restoran mewah atau berlibur ke luar kota.



Koneksi dapat dibangun melalui aktivitas sederhana seperti:



berjalan kaki bersama;

memasak bersama;

minum kopi sambil berbicara;

menonton film tanpa sibuk dengan ponsel;

pergi membeli kebutuhan rumah bersama;

bermain permainan sederhana;

atau sekadar duduk di teras dan membicarakan hari masing-masing.



Yang membuat aktivitas tersebut berarti bukan aktivitasnya, tetapi kualitas perhatian yang diberikan.



Cobalah membuat ritual kecil yang bisa dilakukan secara rutin.



Misalnya, satu malam dalam seminggu menjadi “waktu tanpa ponsel”. Selama satu jam, pasangan tidak membicarakan pekerjaan, tagihan, atau masalah rumah tangga. Mereka hanya berbicara, bercanda, berjalan-jalan, atau melakukan sesuatu yang menyenangkan.



Ritual semacam ini dapat menjadi jangkar emosional dalam hubungan.



Sebab, ketika kehidupan semakin sibuk, pasangan membutuhkan momen yang mengingatkan mereka bahwa hubungan bukan hanya tentang menyelesaikan tanggung jawab bersama.



Hubungan juga tentang menikmati keberadaan satu sama lain.



5. Berani Membicarakan Kebutuhan Emosional dan Fisik



Salah satu penyebab pasangan semakin jauh adalah mereka berharap pasangannya bisa membaca pikiran.



Seseorang mungkin berpikir:



“Kalau dia benar-benar mencintaiku, dia pasti tahu apa yang aku butuhkan.”



Padahal, pasangan tidak selalu tahu.



Bahkan orang yang sudah menikah selama bertahun-tahun pun dapat memiliki kebutuhan emosional dan fisik yang berbeda.



Satu orang mungkin merasa dicintai ketika mendapatkan pelukan. Pasangannya mungkin lebih menghargai kata-kata. Satu orang mungkin membutuhkan lebih banyak waktu bersama, sedangkan pasangannya membutuhkan ruang pribadi setelah menjalani hari yang melelahkan.



Perbedaan tersebut tidak otomatis berarti hubungan bermasalah.



Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan tidak pernah dibicarakan.



Daripada berkata:



“Kamu sudah tidak perhatian lagi.”



Cobalah mengatakan:



“Aku akhir-akhir ini merasa kita jarang punya waktu berdua. Aku ingin kita punya lebih banyak waktu untuk ngobrol.”



Daripada:



“Kamu tidak pernah menyentuhku.”



Cobalah:



“Aku merasa lebih dekat denganmu ketika kita saling berpelukan. Aku ingin kita lebih sering melakukan itu.”



Bahasa seperti ini mengurangi kesan menyalahkan.



Anda sedang menjelaskan pengalaman dan kebutuhan Anda, bukan menyerang karakter pasangan.



Hal yang sama berlaku untuk keintiman seksual.



Pasangan perlu merasa aman untuk membicarakan apa yang mereka sukai, apa yang membuat tidak nyaman, seberapa sering mereka menginginkan keintiman, dan faktor apa yang membuat mereka merasa lebih dekat.



Tidak ada satu standar frekuensi atau bentuk keintiman yang berlaku untuk semua pasangan.



Yang jauh lebih penting adalah komunikasi, persetujuan, rasa aman, dan kepuasan kedua pihak.



6. Belajar Memperbaiki Hubungan Setelah Konflik



Tidak ada hubungan yang selalu harmonis.



Pasangan yang dekat secara emosional pun tetap dapat bertengkar, berbeda pendapat, kecewa, atau salah memahami satu sama lain.



Perbedaannya sering kali bukan pada apakah konflik terjadi, tetapi bagaimana pasangan memperbaiki hubungan setelah konflik.



Setelah pertengkaran, seseorang mungkin memilih diam berhari-hari. Yang lain mungkin terus mengejar penyelesaian. Akibatnya, konflik kecil dapat berkembang menjadi jarak emosional yang lebih besar.



Karena itu, kemampuan melakukan repair atau perbaikan hubungan sangat penting.



Perbaikan dapat dimulai dengan kalimat sederhana:



“Aku tadi terlalu keras. Maaf.”



“Aku masih kesal, tapi aku tidak ingin kita saling menjauh.”



“Aku ingin memahami sudut pandangmu.”



“Apa yang sebenarnya kamu rasakan tadi?”



Kalimat seperti itu tidak berarti Anda harus mengakui semua kesalahan jika memang tidak demikian.



Tujuannya adalah membuka kembali pintu komunikasi.



Ketika emosi masih sangat tinggi, mengambil waktu untuk menenangkan diri juga dapat menjadi pilihan yang sehat. Tetapi ada perbedaan antara mengambil jeda dan sengaja menghukum pasangan dengan diam.



Jeda yang sehat memiliki niat untuk kembali berbicara.



Misalnya:



“Aku sedang terlalu emosi. Aku ingin menenangkan diri dulu. Setelah kita sama-sama lebih tenang, kita bicarakan lagi.”



Dengan begitu, pasangan mengetahui bahwa hubungan tersebut tidak sedang ditinggalkan.



Konflik yang ditangani dengan baik bahkan dapat menjadi kesempatan untuk saling memahami lebih dalam.



Karena setiap konflik memberi informasi baru tentang kebutuhan, batasan, ketakutan, dan harapan masing-masing.



Mengapa Koneksi Fisik dan Emosional Harus Dibangun Bersamaan?



Koneksi emosional dan fisik sebenarnya saling berhubungan.



Sulit bagi seseorang untuk merasa nyaman secara fisik jika ia merasa tidak aman secara emosional. Sebaliknya, ketika pasangan memiliki rasa aman dan kepercayaan yang kuat, sentuhan sederhana sering kali terasa lebih bermakna.



Itulah sebabnya membangun kembali keintiman tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar.



Mulailah dari percakapan.



Kemudian perhatian.



Lalu apresiasi.



Setelah itu, sentuhan kecil.



Dari sana, kedekatan dapat tumbuh secara alami.



Jangan menganggap hubungan sebagai sesuatu yang hanya perlu diperhatikan ketika sedang bermasalah. Hubungan lebih mirip sebuah kebiasaan yang perlu dipelihara terus-menerus.



Sedikit perhatian setiap hari sering kali lebih berarti daripada tindakan romantis besar yang hanya dilakukan sesekali.



Mulailah dari Satu Kebiasaan Kecil



Jika enam cara di atas terasa terlalu banyak, jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus.



Pilih satu saja.



Misalnya, selama tujuh hari ke depan, cobalah memberikan pasangan Anda pelukan ketika bertemu.



Atau luangkan 15 menit setiap malam untuk berbicara tanpa ponsel.



Atau biasakan mengucapkan satu apresiasi spesifik setiap hari.



Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menciptakan pola baru dalam hubungan.



Dan yang tidak kalah penting, jangan mengukur keberhasilan hanya dari apakah pasangan langsung berubah.



Koneksi adalah proses dua arah.



Anda dapat memulai dengan menunjukkan perhatian, tetapi hubungan yang semakin sehat biasanya membutuhkan usaha dari kedua belah pihak.



Jika hubungan sedang menghadapi masalah serius—misalnya konflik terus-menerus, hilangnya rasa aman, pengkhianatan, atau komunikasi yang sudah sangat sulit—percakapan dengan konselor atau psikolog pasangan dapat menjadi langkah yang lebih tepat.



Meminta bantuan bukan berarti hubungan tersebut gagal.



Justru, itu bisa menjadi tanda bahwa kedua orang masih menganggap hubungan mereka cukup berharga untuk diperjuangkan.



Penutup



Kedekatan dalam hubungan tidak selalu hilang karena cinta telah berakhir. Terkadang, kedekatan hanya tertutup oleh rutinitas, kelelahan, kesibukan, dan komunikasi yang semakin jarang.



Kabar baiknya, koneksi dapat dibangun kembali.



Mulailah dengan sentuhan yang penuh perhatian, mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan apresiasi, menyediakan waktu berkualitas, membicarakan kebutuhan secara terbuka, dan belajar memperbaiki hubungan setelah konflik.



Anda tidak harus menjadi pasangan yang sempurna.



Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk terus hadir, memperhatikan, dan belajar memahami satu sama lain.



