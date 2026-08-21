4 Shio Dipercaya Menutup Bab Paling Berat pada 21 Agustus 2026, Kejelasan Hidup Mulai Datang

Ilustrasi Shio (magnific)
Energi Danger Day secara tradisional dianggap kurang ideal untuk memulai sesuatu yang benar-benar baru.
Namun, kondisi tersebut dapat menjadi kesempatan untuk lebih berhati-hati, mengamati keadaan, dan mengenali persoalan yang selama ini mungkin luput dari perhatian.
Bagi sejumlah shio, energi tersebut dipercaya membawa momen ketika sesuatu yang selama ini terasa tidak beres mulai terlihat dengan lebih jelas.
Ada yang menyadari bahwa sebuah hubungan sudah melewati batas, ada yang berani melepaskan tanggung jawab yang tidak lagi sesuai, sementara lainnya memperoleh informasi yang selama ini ditunggu.
Kejelasan tersebut dapat menjadi awal dari berakhirnya tekanan yang berkepanjangan.
Berikut 4 shio yang dipercaya sedang berada di titik penting tersebut dilansir dari Yourtango.com.
Ramalan ini merupakan bagian dari tradisi astrologi Tionghoa dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.
Anda dapat menjadikannya sebagai bahan refleksi untuk melihat kembali keputusan, hubungan, pekerjaan, serta hal-hal yang selama ini menguras energi.
1. Shio Naga
Bagi Shio Naga, bab berat dipercaya mulai tertutup ketika Anda menyadari bahwa seseorang telah melewati batas yang selama ini Anda toleransi.
Anda mungkin sudah berusaha memahami sikap orang tersebut dan memilih menghindari pertengkaran.
Namun, pada Jumat, 21 Agustus 2026, kesabaran yang selama ini dijaga mulai bertemu dengan kesadaran bahwa terlalu banyak memberikan kesempatan justru dapat merugikan diri sendiri.
Anda tidak harus menghadapi situasi tersebut dengan kemarahan. Justru, kekuatan Shio Naga pada momen ini terletak pada kemampuan menentukan batas secara tegas dan tenang.
Ketika seseorang terus mengambil keuntungan dari kebaikan Anda, menjauh dapat menjadi pilihan yang lebih sehat daripada menghabiskan energi untuk memperbaiki sesuatu yang tidak berada sepenuhnya dalam kendali Anda.
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Jawa Pos
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