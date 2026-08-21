Rezeki Makin Terbuka, Ini 5 Shio yang Konon Berpeluang Hidup Lebih Makmur

Seseorang yang tenggelam dalam kebanjiran harta
JawaPos.com – Beragam tradisi masyarakat Asia memiliki cara tersendiri dalam memaknai perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang. Salah satunya melalui shio yang berasal dari astrologi Tiongkok.
Di Indonesia, pembahasan mengenai shio terkadang dipadukan dengan kepercayaan lokal, termasuk perhitungan weton dan primbon Jawa. Dari perpaduan tersebut muncul berbagai ramalan mengenai karakter, karier, jodoh, hingga peruntungan seseorang.
Dalam sejumlah ramalan, ada shio yang dipercaya sedang memasuki periode positif dalam urusan finansial. Peluang tersebut digambarkan dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, aset, maupun hubungan dengan orang lain.
Namun, seluruh gambaran tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan ramalan tradisional, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan finansial besar berdasarkan ramalan yang beredar.
Disebut memiliki naluri kuat dalam membaca peluang.
Pemilik shio Tikus dalam ramalan digambarkan sebagai sosok yang cerdik, gesit, dan mampu melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain.
Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan sumber penghasilan tambahan, mengembangkan usaha, atau membangun kerja sama baru.
Dalam materi ramalan yang dilansir, pemilik shio Tikus yang memiliki weton tertentu, terutama Wage dan Pon, disebut memiliki peruntungan yang semakin kuat dalam urusan materi.
Peluang yang muncul juga tidak selalu berasal dari pekerjaan utama. Bisa saja berupa tawaran bisnis, barang lama yang kembali memiliki nilai, ataupun kerja sama dengan pihak dari daerah lain.
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Jawa Pos
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