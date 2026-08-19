Jujur Jadi Jalan Rezeki, 4 Shio Ini Diprediksi Segera Rasakan Hidup Lebih Makmur

Shio yang Dapat Banyak Rezeki Karena Sifat Jujur yang Dimilikinya. (freepik.com)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, shio tidak hanya digunakan untuk mengenali tahun kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan. Mulai dari perjalanan karier, hubungan pribadi, hingga kondisi finansial sering menjadi bagian dari ramalan berdasarkan shio.
Menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter seseorang dipercaya dapat berpengaruh terhadap perjalanan keberuntungannya. Salah satu sifat yang dianggap membawa energi positif adalah kejujuran. Sikap terbuka, dapat dipercaya, dan tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain diyakini mampu membuka lebih banyak kesempatan dalam kehidupan.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang disebut memiliki karakter jujur dan diprediksi memperoleh peningkatan rezeki serta keberuntungan dalam waktu mendatang.
1. Shio Anjing
Shio Anjing menjadi salah satu yang disebut memiliki peluang mendapatkan keberuntungan berkat sifat setia dan kejujurannya. Mereka yang lahir pada tahun 1970, 1982, 1994, 2006, dan 2018 termasuk dalam kelompok shio ini dengan unsur yang berbeda.
Pemilik Shio Anjing dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan cenderung terus terang dalam menyampaikan sesuatu. Mereka tidak nyaman menyembunyikan fakta atau memutarbalikkan keadaan.
Sikap tersebut membuat orang lain lebih mudah memberikan kepercayaan kepada mereka. Dalam ramalan, kepercayaan yang terbangun dari karakter jujur ini dapat membuka berbagai peluang, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial maupun keuangan.
2. Shio Kuda
Berikutnya ada Shio Kuda yang diprediksi mengalami perkembangan positif dalam urusan rezeki. Shio ini mencakup mereka yang lahir pada 1978, 1990, 2002, dan 2014.
Shio Kuda dikenal memiliki semangat tinggi, aktif, serta berani mengambil langkah ketika melihat sebuah kesempatan. Selain itu, mereka dipercaya memiliki prinsip kuat untuk berkata dan bertindak secara jujur.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1