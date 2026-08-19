Jujur Jadi Jalan Rezeki, 4 Shio Ini Diprediksi Segera Rasakan Hidup Lebih Makmur

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, shio tidak hanya digunakan untuk mengenali tahun kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan. Mulai dari perjalanan karier, hubungan pribadi, hingga kondisi finansial sering menjadi bagian dari ramalan berdasarkan shio.

Menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter seseorang dipercaya dapat berpengaruh terhadap perjalanan keberuntungannya. Salah satu sifat yang dianggap membawa energi positif adalah kejujuran. Sikap terbuka, dapat dipercaya, dan tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain diyakini mampu membuka lebih banyak kesempatan dalam kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang disebut memiliki karakter jujur dan diprediksi memperoleh peningkatan rezeki serta keberuntungan dalam waktu mendatang.

1. Shio Anjing

Shio Anjing menjadi salah satu yang disebut memiliki peluang mendapatkan keberuntungan berkat sifat setia dan kejujurannya. Mereka yang lahir pada tahun 1970, 1982, 1994, 2006, dan 2018 termasuk dalam kelompok shio ini dengan unsur yang berbeda.

Pemilik Shio Anjing dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan cenderung terus terang dalam menyampaikan sesuatu. Mereka tidak nyaman menyembunyikan fakta atau memutarbalikkan keadaan.

Sikap tersebut membuat orang lain lebih mudah memberikan kepercayaan kepada mereka. Dalam ramalan, kepercayaan yang terbangun dari karakter jujur ini dapat membuka berbagai peluang, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial maupun keuangan.

2. Shio Kuda

Berikutnya ada Shio Kuda yang diprediksi mengalami perkembangan positif dalam urusan rezeki. Shio ini mencakup mereka yang lahir pada 1978, 1990, 2002, dan 2014.