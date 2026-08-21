Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu 22 Agustus 2026: Cinta dan Karier Makin Terarah

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Sabtu 22 Agustus 2026, membawa energi yang cukup romantis sekaligus mendorong Pisces untuk lebih berani menghadapi persoalan yang selama ini ditunda.

Kesadaran terhadap perasaan dan kebutuhan diri menjadi salah satu tema penting bagi Pisces.

Ada pembicaraan dengan anggota keluarga yang sebaiknya tidak lagi dihindari karena keterbukaan dapat membantu meredakan persoalan yang sudah cukup lama mengganjal.

Di sisi lain, Pisces juga mendapat dorongan untuk menjaga kondisi tubuh dengan aktivitas ringan dan mulai memperhatikan hal-hal yang selama ini mungkin terabaikan.

Astrologi menggambarkan suasana Pisces dengan mood Romantic dan angka keberuntungan 8.

Dalam urusan pekerjaan, Pisces berada pada fase yang baik untuk memulai sesuatu yang baru.

Ide yang selama ini tersimpan di kepala berpeluang mendapatkan sambutan positif apabila berani diwujudkan.

Namun, sektor keuangan justru meminta Pisces lebih berhati-hati karena keputusan berisiko, termasuk aktivitas spekulatif, sebaiknya dihindari.

Untuk urusan asmara, Pisces yang sedang memulihkan hati disarankan tidak terburu-buru membuka diri kembali.

Sementara kesehatan mengingatkan pentingnya berjalan kaki dan memeriksakan mata apabila mulai mengalami gangguan penglihatan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Sabtu, 22 Agustus 2026.

1. Percintaan Pisces

Kehidupan asmara Pisces pada Sabtu, 22 Agustus 2026, membawa pesan agar perasaan tidak perlu dipaksakan untuk bergerak lebih cepat daripada kesiapan hati.

Pisces dikenal sebagai pribadi yang mudah terhubung secara emosional sehingga pengalaman masa lalu dapat meninggalkan kesan yang cukup dalam.