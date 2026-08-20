6 Shio yang Diprediksi Jadi Magnet Rezeki Agustus 2026, Uang Datang dari Sosok Tak Terduga

JawaPos.com - Ketika seseorang sibuk mengejar penghasilan melalui pekerjaan atau usaha, bantuan finansial justru dapat muncul dari orang terdekat.

Dalam ramalan shio, kondisi semacam ini digambarkan sebagai peluang rezeki yang datang melalui sosok tidak terduga.

Memasuki Agustus 2026, sejumlah shio disebut memiliki gambaran menarik mengenai datangnya bantuan atau pemberian uang.

Rezeki tersebut tidak selalu berarti keuntungan dari pekerjaan.

Ada yang dikaitkan dengan pasangan, orang yang memiliki perhatian khusus, teman, keluarga, hingga atasan yang menghargai kinerja.

Menariknya, peluang tersebut dalam pembacaan kartu dikaitkan dengan karakter setiap shio.

Pribadi yang pekerja keras, setia, penuh empati, memiliki banyak relasi, hingga berani mencoba hal baru disebut memiliki cerita rezeki masing-masing.

Karena itu, setiap shio memiliki gambaran yang berbeda mengenai dari mana uang tersebut berpotensi datang.

Namun, ramalan tetap perlu ditempatkan sebagai hiburan dan bahan refleksi, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan finansial.

Kondisi keuangan seseorang tetap dipengaruhi usaha, keputusan, kesempatan, dan keadaan nyata dihimpun dari YouTube Marcel Wen pada Kamis (20/08).

Lantas, shio apa saja yang disebut berpotensi menjadi magnet rezeki pada Agustus 2026?

1. Shio Kuda, Rezeki Disebut Datang Saat Ada Kebutuhan

Shio Kuda menjadi salah satu yang disebut memiliki peluang mendapatkan bantuan finansial pada Agustus 2026.

Dalam pembacaan karakter, shio ini digambarkan sebagai pribadi berjiwa petualang, pemberani, dan gemar mencoba pengalaman baru.