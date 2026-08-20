Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat 21 Agustus 2026: Keuangan Menjanjikan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Jumat 21 Agustus 2026, membawa sejumlah peluang yang cukup menarik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
Capricorn didorong untuk lebih berani menyampaikan pendapat, tetapi tetap perlu memperhatikan cara berkomunikasi agar tidak terkesan memotong pembicaraan atau terlalu mencampuri urusan orang lain.
Dalam kehidupan asmara, Capricorn yang sudah menikah mungkin merasa kurang diperhatikan, sedangkan Capricorn lajang justru berpeluang mendapatkan koneksi bermakna dengan seseorang dari zodiak berelemen air atau udara.
Dari sisi pekerjaan, melakukan aktivitas yang benar-benar disukai dapat membantu meningkatkan suasana hati sekaligus membuat Capricorn lebih bersemangat menjalani rutinitas.
Keuangan juga menunjukkan energi positif, meski Capricorn mungkin masih membutuhkan bantuan dalam mengatur kondisi finansial.
Sementara itu, kesehatan perlu dijaga dengan memperkuat daya tahan tubuh karena ada kemungkinan terkena gangguan kesehatan musiman.
Perjalanan menggunakan kereta juga berpotensi menghadirkan kejutan menyenangkan atau mempertemukan Capricorn dengan seseorang yang baru.
1. Percintaan Capricorn
Kehidupan asmara Capricorn pada Jumat, 21 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terutama dalam hal komunikasi dan rasa dihargai.
Bagi Capricorn yang sudah menikah atau memiliki pasangan, mungkin muncul perasaan seperti kurang diperhatikan.
Perasaan tersebut sebaiknya tidak langsung dipendam karena dapat berkembang menjadi jarak emosional jika tidak dibicarakan.
AstroTalk menggambarkan adanya kemungkinan Capricorn merasa sedikit terabaikan dalam hubungan.
Capricorn sebaiknya menghindari kebiasaan menunggu pasangan menyadari sendiri apa yang sedang dirasakan.
Tidak semua orang mampu membaca perubahan suasana hati tanpa penjelasan. Jika membutuhkan perhatian, sampaikan dengan cara yang sederhana dan tidak menyalahkan.
Percakapan dari hati ke hati dapat membantu pasangan memahami kebutuhan Capricorn.
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Jawa Pos
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