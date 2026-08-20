Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 01.40 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat 21 Agustus 2026: Keuangan Menjanjikan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Jumat 21 Agustus 2026, membawa sejumlah peluang yang cukup menarik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. 

Capricorn didorong untuk lebih berani menyampaikan pendapat, tetapi tetap perlu memperhatikan cara berkomunikasi agar tidak terkesan memotong pembicaraan atau terlalu mencampuri urusan orang lain. 

Dalam kehidupan asmara, Capricorn yang sudah menikah mungkin merasa kurang diperhatikan, sedangkan Capricorn lajang justru berpeluang mendapatkan koneksi bermakna dengan seseorang dari zodiak berelemen air atau udara.

Dari sisi pekerjaan, melakukan aktivitas yang benar-benar disukai dapat membantu meningkatkan suasana hati sekaligus membuat Capricorn lebih bersemangat menjalani rutinitas. 

Keuangan juga menunjukkan energi positif, meski Capricorn mungkin masih membutuhkan bantuan dalam mengatur kondisi finansial. 

Sementara itu, kesehatan perlu dijaga dengan memperkuat daya tahan tubuh karena ada kemungkinan terkena gangguan kesehatan musiman. 

Perjalanan menggunakan kereta juga berpotensi menghadirkan kejutan menyenangkan atau mempertemukan Capricorn dengan seseorang yang baru.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Jumat, 21 Agustus 2026.

1. Percintaan Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn pada Jumat, 21 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terutama dalam hal komunikasi dan rasa dihargai. 

Bagi Capricorn yang sudah menikah atau memiliki pasangan, mungkin muncul perasaan seperti kurang diperhatikan. 

Perasaan tersebut sebaiknya tidak langsung dipendam karena dapat berkembang menjadi jarak emosional jika tidak dibicarakan. 

AstroTalk menggambarkan adanya kemungkinan Capricorn merasa sedikit terabaikan dalam hubungan.

Capricorn sebaiknya menghindari kebiasaan menunggu pasangan menyadari sendiri apa yang sedang dirasakan. 

Tidak semua orang mampu membaca perubahan suasana hati tanpa penjelasan. Jika membutuhkan perhatian, sampaikan dengan cara yang sederhana dan tidak menyalahkan.

Percakapan dari hati ke hati dapat membantu pasangan memahami kebutuhan Capricorn. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Jumat 21 Agustus 2026: Cinta Kembali Berbunga - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Jumat 21 Agustus 2026: Cinta Kembali Berbunga

Jumat, 21 Agustus 2026 | 01.30 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat 21 Agustus 2026: Karier dan Keuangan Menjanjikan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat 21 Agustus 2026: Karier dan Keuangan Menjanjikan

Jumat, 21 Agustus 2026 | 01.20 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat 21 Agustus 2026: Cinta dan Keuangan Mulai Menguat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat 21 Agustus 2026: Cinta dan Keuangan Mulai Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 01.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore