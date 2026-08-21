Ramalan Shio Besok Sabtu 22 Agustus 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi shio. (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu 22 Agustus 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.
Memasuki akhir pekan, keempat shio ini menghadapi energi yang berbeda dalam urusan karier, keuangan, asmara, hubungan sosial, hingga rencana pribadi.
Sabtu, 22 Agustus 2026 masih berada dalam pengaruh Tahun Kuda Api 2026, di mana Astrology menggambarkan energi Kuda Api sebagai energi yang bergerak cepat, mandiri, kreatif, penuh semangat, dan mendorong keberanian untuk mengambil langkah baru.
Namun, ketidaksabaran dan tindakan impulsif juga menjadi hal yang perlu dikendalikan agar momentum tersebut tidak bergerak tanpa arah.
Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci untuk besok, Sabtu 22 Agustus 2026.
1. Shio Tikus
Pemilik shio Tikus berpotensi menjalani Sabtu, 22 Agustus 2026, dengan perhatian yang cukup besar terhadap hasil kerja dan kondisi finansial.
Astrology.com menggambarkan 2026 sebagai tahun yang sangat sibuk bagi Tikus, tetapi kesibukan tersebut berpotensi memberikan hasil yang menjanjikan.
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Jawa Pos
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