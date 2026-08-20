Ramalan Tarot 21 Agustus 2026: Prediksi Lengkap Agar Jangan Salah Langkah, Cek Pesan Zodiakmu!

Ramalan kartu tarot harian./ Pexels.com
JawaPos.com - Ramalan tarot harian kembali menghadirkan pesan menarik bagi 12 zodiak untuk 21 Agustus 2026.
Mulai dari keberanian menghadapi kegagalan, membangun hubungan, menjaga kestabilan, hingga pentingnya berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan sulit.
Kartu kolektif yang muncul adalah The Hierophant, yang dalam pembacaan tarot dikaitkan dengan tradisi, pembelajaran, dan pencarian pemahaman baru.
Melansir dari laman YourTango pada Kamis (19/08), pembacaan tarot harian ini mengangkat energi Matahari di Leo serta Bulan yang bergerak dari Scorpio menuju Sagitarius.
Pesan utama pada 21 Agustus 2026, mengingatkan untuk jangan terburu-buru menentukan langkah.
Setiap zodiak diajak melihat kembali situasi yang sedang dihadapi, mengumpulkan informasi, dan mempertimbangkan pilihan secara lebih matang.
Berikut adalah ramalan tarot harian lengkap untuk 12 zodiak berdasarkan:
1. Aries
Kartu The Fool Reversed mengingatkan Aries untuk tidak takut terlihat gagal dan malu atas kesalahan.
Kesalahan dan pengalaman yang kurang menyenangkan justru dapat menjadi guru terbaik.
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Jawa Pos
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