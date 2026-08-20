Ramalan Zodiak Sagitarius 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi perlu menghadapi hari dengan lebih tenang.

Hari ini mungkin tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan dan sejumlah kendala dapat membuat Anda merasa kewalahan memikirkan perkembangan diri.

Jangan terlalu larut dalam kekhawatiran. Menyikapi berbagai situasi dengan lebih santai dan tetap berhati-hati dapat membantu Sagitarius melewati hambatan yang muncul sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Kamis (20/8), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember) Secara umum, hari ini mungkin terasa kurang menguntungkan bagi Anda, pemilik zodiak Sagitarius.

Beberapa kendala dapat menghambat langkah Anda dan membuat proses mencapai tujuan terasa lebih sulit. Daripada memaksakan keadaan, cobalah menjalani setiap hal secara bertahap.

Cinta Sagitarius Hubungan dengan pasangan mungkin tidak berjalan seharmonis yang Anda harapkan.

Kondisi ini dapat semakin rumit jika Anda terpengaruh oleh nasihat teman yang justru mendorong tindakan negatif terhadap orang yang dicintai.

Sebaiknya jangan langsung mengikuti pendapat orang lain sebelum memahami situasinya secara utuh.