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Lania Monica
Kamis, 20 Agustus 2026 | 04.34 WIB

Rezeki Makin Terbuka! 5 Zodiak Ini Berpotensi Menikmati Keberuntungan di Akhir Agustus

Ilustrasi tanda zodiak - Image

Ilustrasi tanda zodiak

JawaPos.com - Memasuki periode akhir Agustus, sejumlah zodiak disebut tengah berada dalam fase yang lebih menjanjikan. Berbagai peluang mulai bermunculan dan dapat membawa perubahan positif, khususnya dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun kondisi keuangan.

Momentum ini bahkan bisa menjadi awal dari perubahan besar bagi mereka yang mampu memanfaatkannya dengan baik. Kesempatan yang datang tidak selalu berbentuk keuntungan besar secara langsung. Bisa saja bermula dari sebuah percakapan, tawaran pekerjaan, kerja sama, atau gagasan sederhana yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan.

Keberuntungan tersebut juga dikaitkan dengan proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Kerja keras, kesabaran, serta hubungan baik dengan orang lain dapat menjadi bekal penting ketika kesempatan baru datang. Karena itu, tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan tidak terburu-buru mengambil keputusan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Berikut lima zodiak yang dalam ramalan tersebut disebut berpotensi memperoleh kemudahan serta peluang rezeki pada akhir Agustus 2026:

1. Sagitarius

Sagitarius diprediksi memasuki fase yang lebih cerah dalam urusan finansial. Sesuatu yang sebelumnya hanya berupa rencana atau harapan mulai memiliki peluang untuk diwujudkan.

Dukungan dari keluarga, teman, maupun orang-orang terdekat dapat membantu Sagitarius melangkah lebih jauh. Kesempatan kecil yang muncul menjelang akhir bulan pun sebaiknya tidak langsung diabaikan karena bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar.

Sikap fleksibel dan kesediaan untuk mencoba hal baru menjadi modal penting. Setelah melewati proses yang cukup panjang, Sagitarius disebut berpeluang mulai menikmati hasil dari kesabaran dan usaha sebelumnya.

2. Capricorn

Capricorn memiliki peluang untuk memperluas pemasukan pada periode ini. Hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan perlahan dapat mulai menunjukkan perkembangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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