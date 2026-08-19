Dari Penuh Tantangan Jadi Penuh Keberuntungan, 4 Shio Ini Bersiap Sambut Perubahan

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan hidup seseorang dipercaya dapat mengalami fase naik dan turun. Ada masa ketika berbagai urusan terasa penuh hambatan, tetapi ada pula periode yang dianggap membawa energi lebih positif dan membuka kesempatan baru.
Menurut ramalan yang beredar, beberapa shio disebut akan memasuki fase perubahan dalam waktu dekat. Perubahan tersebut bukan hanya berkaitan dengan keberuntungan, tetapi juga dapat menyentuh urusan pekerjaan, keuangan, hubungan, dan keberanian dalam mengambil keputusan.
Meski ramalan shio bersifat kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian masa depan, prediksi semacam ini kerap menjadi bacaan hiburan bagi masyarakat.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut empat shio yang disebut berpeluang merasakan perubahan positif.
Pemilik Shio Macan yang lahir pada 1974, 1986, 1998, dan 2010 digambarkan sebagai sosok yang kuat serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.
Perjalanan mereka mungkin tidak selalu berjalan mulus. Berbagai perubahan dan tekanan dapat membuat rencana yang sudah disusun harus mengalami penyesuaian.
Namun, fase tersebut justru dipercaya menjadi titik awal bagi Macan untuk bangkit. Keberanian dan rasa percaya diri mereka disebut semakin kuat sehingga mampu menghadapi persoalan dengan cara yang lebih matang.
Dalam urusan karier, kesempatan berkembang dapat terbuka bagi mereka yang mau meningkatkan keterampilan dan kualitas diri. Masa ini juga dianggap cocok untuk mengevaluasi kembali rencana lama dan menentukan langkah baru dengan lebih terarah.
Shio Monyet yang lahir pada 1980, 1992, 2004, dan 2016 disebut memiliki peluang untuk memasuki periode yang lebih menguntungkan.
Sebelumnya, berbagai tantangan mungkin membuat mereka harus berpikir keras dalam mengambil keputusan. Namun, kemampuan beradaptasi dan kecerdasan dalam membaca keadaan menjadi modal penting untuk melewati situasi tersebut.
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Jawa Pos
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